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Posted 27 октября, 17:17

Published 27 октября, 17:17

Modified 27 октября, 17:19

Updated 27 октября, 17:19

Из-за двух ДТП затруднен въезд в Ростов-на-Дону с Восточного шоссе

Из-за двух ДТП затруднен въезд в Ростов-на-Дону с Восточного шоссе

27 октября 2024, 17:17
Фото: Изображение Midjourney
Из-за двух ДТП затруднен въезд в Ростов-на-Дону с Восточного шоссе
На Восточном шоссе между Ростовом-на-Дону и Батайском произошло два ДТП, из-за которых движение оказалось затруднено. Пробка продолжает расти, информирует сервис «Яндекс Карты».

Вечером 27 октября почти одновременно произошли две аварии на Восточном шоссе. Из-за ДТП начала расти б пробка на левой и средней полосе дороги. Автомобили застряли на транспортной развязке в районе торгового центра «Мега» на Пойменной, 1. Проблемы с движением могут возникнуть на Восточном шоссе вблизи Гребного канала и на улице Бориса Слюсера. Примерная длина пробки превышает полтора километра.

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Водителям рекомендуется объезжать проблемный участок дороги, чтобы не терять время в пробке.

Ранее подростка увезли на скорой с места ДТП с шестью машинами в Ростове на Северном.

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