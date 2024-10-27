Из-за двух ДТП затруднен въезд в Ростов-на-Дону с Восточного шоссе

Вечером 27 октября почти одновременно произошли две аварии на Восточном шоссе. Из-за ДТП начала расти б пробка на левой и средней полосе дороги. Автомобили застряли на транспортной развязке в районе торгового центра «Мега» на Пойменной, 1. Проблемы с движением могут возникнуть на Восточном шоссе вблизи Гребного канала и на улице Бориса Слюсера. Примерная длина пробки превышает полтора километра.