. Из-за тумана видимость на трассе в Ростовской области упала до пары метров

Posted 27 октября, 06:51
Published 27 октября, 06:51
Modified 27 октября, 07:03
Updated 27 октября, 07:03
Белой пеленой заволокло многоэтажки в крупных городах, частные дома и другие объекты. На дорогах туман встречается не везде — на некоторых участках водители просто резко оказываются в плотной дымке, из-за которой ничего не видно.
Очевидно, автомобилистам стоит быть аккуратнее и не забывать о противотуманных фарах. Пешеходам тоже нужно внимательнее переходить проезжую часть. Перед тем, как начать движение, лучше убедиться, что водитель заметил вас и готов уступить дорогу.
Как выглядит накрытый туманом Ростов, показал на видео telegram-канал «В курсе Ростов».
— Такой сильный туман! И так может продолжаться до конца декабря, — комментируют подписчики.
Ранее жителей Ростовской области предупреждали о похолодании до -5 градусов.