. Из-за тумана видимость на трассе в Ростовской области упала до пары метров

Очевидно, автомобилистам стоит быть аккуратнее и не забывать о противотуманных фарах. Пешеходам тоже нужно внимательнее переходить проезжую часть. Перед тем, как начать движение, лучше убедиться, что водитель заметил вас и готов уступить дорогу.