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Posted 27 октября, 06:51

Published 27 октября, 06:51

Modified 27 октября, 07:03

Updated 27 октября, 07:03

Из-за тумана видимость на трассе в Ростовской области упала до пары метров

Из-за тумана видимость на трассе в Ростовской области упала до пары метров

27 октября 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Из-за тумана видимость на трассе в Ростовской области упала до пары метров
Видимость на автодорогах Ростовской области упала до нескольких метров из-за густого тумана, который накрыл регион утром 27 октября. Кадрами природного явления делятся в соцсетях местные жители.

Белой пеленой заволокло многоэтажки в крупных городах, частные дома и другие объекты. На дорогах туман встречается не везде — на некоторых участках водители просто резко оказываются в плотной дымке, из-за которой ничего не видно.

Очевидно, автомобилистам стоит быть аккуратнее и не забывать о противотуманных фарах. Пешеходам тоже нужно внимательнее переходить проезжую часть. Перед тем, как начать движение, лучше убедиться, что водитель заметил вас и готов уступить дорогу.

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Видео: тг В курсе Ростов. https://t.me/vkurserostov/57713
. Из-за тумана видимость на трассе в Ростовской области упала до пары метров

Как выглядит накрытый туманом Ростов, показал на видео telegram-канал «В курсе Ростов».

— Такой сильный туман! И так может продолжаться до конца декабря, — комментируют подписчики.

Ранее жителей Ростовской области предупреждали о похолодании до -5 градусов.

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