Ледовая корка покрыла автомобили в Ростове-на-Дону

Ночью 27 октября в Ростове-на-Дону и в некоторых других районах области температура воздуха опустилась ниже 0 градусов. Горожане в телеграм-канале «Это Ростов новости» рассказали, что им пришлось утром очищать машины от льда. Осадков не было, но асфальт, крыши и лобовые стекла машин покрылись ледяными узорами. Всё говорит о том, что зима уже совсем близко.