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Posted 27 октября, 07:58

Published 27 октября, 07:58

Modified 27 октября, 08:00

Updated 27 октября, 08:00

Мороз ударил в Ростове-на-Дону

Ледовая корка покрыла автомобили в Ростове-на-Дону

27 октября 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
Мороз ударил в Ростове-на-Дону
Ночные заморозки пришли в Ростов-на-Дону. Земля и автомобили покрылись первой ледяной коркой, рассказали горожане в социальных сетях.

Ночью 27 октября в Ростове-на-Дону и в некоторых других районах области температура воздуха опустилась ниже 0 градусов. Горожане в телеграм-канале «Это Ростов новости» рассказали, что им пришлось утром очищать машины от льда. Осадков не было, но асфальт, крыши и лобовые стекла машин покрылись ледяными узорами. Всё говорит о том, что зима уже совсем близко.

Ростовчане подметили, что уже соскучились по морозным пейзажам и восхитились ледяными рисунками: «Какая-то красивая зима идет».

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«Как на тоненький ледок выпал беленький снежок», — написал пользователь.

«Красиво как!» — добавила подписчица.

До этого в «Фобосе» рассказали, когда дожди перестанут заливать Ростовскую область.

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