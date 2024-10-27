Ледовая корка покрыла автомобили в Ростове-на-Дону

Posted 27 октября, 07:58
Published 27 октября, 07:58
Modified 27 октября, 08:00
Updated 27 октября, 08:00
Ночью 27 октября в Ростове-на-Дону и в некоторых других районах области температура воздуха опустилась ниже 0 градусов. Горожане в телеграм-канале «Это Ростов новости» рассказали, что им пришлось утром очищать машины от льда. Осадков не было, но асфальт, крыши и лобовые стекла машин покрылись ледяными узорами. Всё говорит о том, что зима уже совсем близко.
Ростовчане подметили, что уже соскучились по морозным пейзажам и восхитились ледяными рисунками: «Какая-то красивая зима идет».
«Как на тоненький ледок выпал беленький снежок», — написал пользователь.
«Красиво как!» — добавила подписчица.
До этого в «Фобосе» рассказали, когда дожди перестанут заливать Ростовскую область.