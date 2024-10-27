Мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в Ростовской области

ДТП случилось днем 26 октября, около 15:00 мск в хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района. По предварительной информации, ребенок катался на велосипеде по улице Первомайской. В районе дома №6 он выехал на проезжую часть из-за дерева.