Мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в Ростовской области

Posted 27 октября, 07:17
Published 27 октября, 07:17
Modified 27 октября, 07:17
Updated 27 октября, 07:17
ДТП случилось днем 26 октября, около 15:00 мск в хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района. По предварительной информации, ребенок катался на велосипеде по улице Первомайской. В районе дома №6 он выехал на проезжую часть из-за дерева.
Водитель грузовика не успел вовремя остановить транспорт. 47-летний мужчина ударил по тормозам, но было уже поздно. Мальчик на двухколесном транспорте упал на асфальт, получив различные травмы. Прибывшие медики доставили 7-летнего пострадавшего в больницу.
Ранее в ДТП на Северном обходе Ростова погиб водитель легковушки. Мужчина заживо сгорел в авто после столкновения с другой машиной.