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Posted 27 октября, 07:17

Published 27 октября, 07:17

Modified 27 октября, 07:17

Updated 27 октября, 07:17

Мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в Ростовской области

Мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в Ростовской области

27 октября 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в Ростовской области
В Ростовской области водитель малотоннажного грузового УАЗ сбил 7-летнего мальчика на велосипеде, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось днем 26 октября, около 15:00 мск в хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района. По предварительной информации, ребенок катался на велосипеде по улице Первомайской. В районе дома №6 он выехал на проезжую часть из-за дерева.

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Водитель грузовика не успел вовремя остановить транспорт. 47-летний мужчина ударил по тормозам, но было уже поздно. Мальчик на двухколесном транспорте упал на асфальт, получив различные травмы. Прибывшие медики доставили 7-летнего пострадавшего в больницу.

Ранее в ДТП на Северном обходе Ростова погиб водитель легковушки. Мужчина заживо сгорел в авто после столкновения с другой машиной.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ДТП#Усть-Донецкий район#Велосипед#Медики#Грузовик#Пострадавший#Хутор#Мальчик#Госавтоинспекция
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