На Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буря

Posted 27 октября, 11:36
Published 27 октября, 11:36
Modified 27 октября, 11:38
Updated 27 октября, 11:38
Согласно прогнозу, в Ростове-на-Дону солнечная активность резко начнет нарастать около 06.00 мск 28 октября. Магнитная буря сразу достигнет пяти баллов из девяти возможных, что соответствует уровню G1. Такая мощность излучения продержится примерно до 15.00 мск. В это время есть небольшая вероятность возникновения магнитного шторма — 25%.
Мощная магнитная буря способна вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей. В связи с этим рекомендуется пристальнее следить за своим самочувствием: измерять давление, выходить на прогулки, заниматься спортом или йогой, а также принимать витамины.
До этого из-за тумана видимость на трассе в Ростовской области упала до пары метров.