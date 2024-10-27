На Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буря

Согласно прогнозу, в Ростове-на-Дону солнечная активность резко начнет нарастать около 06.00 мск 28 октября. Магнитная буря сразу достигнет пяти баллов из девяти возможных, что соответствует уровню G1. Такая мощность излучения продержится примерно до 15.00 мск. В это время есть небольшая вероятность возникновения магнитного шторма — 25%.