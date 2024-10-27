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Posted 27 октября, 11:36

Published 27 октября, 11:36

Modified 27 октября, 11:38

Updated 27 октября, 11:38

На Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буря

На Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буря

27 октября 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
На Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буря
Территорию Ростовской области вновь накроет сильная магнитная буря, информирует лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу, в Ростове-на-Дону солнечная активность резко начнет нарастать около 06.00 мск 28 октября. Магнитная буря сразу достигнет пяти баллов из девяти возможных, что соответствует уровню G1. Такая мощность излучения продержится примерно до 15.00 мск. В это время есть небольшая вероятность возникновения магнитного шторма — 25%.

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Мощная магнитная буря способна вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей. В связи с этим рекомендуется пристальнее следить за своим самочувствием: измерять давление, выходить на прогулки, заниматься спортом или йогой, а также принимать витамины.

До этого из-за тумана видимость на трассе в Ростовской области упала до пары метров.

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