Подростка увезли на скорой с места ДТП с шестью машинами в Ростове на Северном

Вечером 26 октября на проспекте Королева в Ростове-на-Дону произошла серьезная авария. Все началось с водителя автомобиля ВАЗ-211240, который столкнулся с Hyundai Accent. От сильного удара машины отбросило в разные стороны. Отечественная легковушка выехала на среднюю полосу и там столкнулась с авто марки Ford Focus, а затем и с промтоварным фургоном ГАЗ.