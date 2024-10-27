Подростка увезли на скорой с места ДТП с шестью машинами в Ростове на Северном

Posted 27 октября, 09:52
Published 27 октября, 09:52
Modified 27 октября, 09:54
Updated 27 октября, 09:54
Вечером 26 октября на проспекте Королева в Ростове-на-Дону произошла серьезная авария. Все началось с водителя автомобиля ВАЗ-211240, который столкнулся с Hyundai Accent. От сильного удара машины отбросило в разные стороны. Отечественная легковушка выехала на среднюю полосу и там столкнулась с авто марки Ford Focus, а затем и с промтоварным фургоном ГАЗ.
В это время Hyundai Accent перекинуло через разделительный газон на встречную полосу, по которой двигался ВАЗ-21214. Столкновения не удалось избежать. Hyundai Accent понесло дальше на Hyundai Solaris. Два корейских автомобиля также столкнулись на полной скорости.
В ДТП пострадала 16-летняя девочка-подросток. Врачи срочно госпитализировали школьницу с травмами в больницу. Правоохранительные органы выясняют все детали инцидента.
Ранее водитель заживо сгорел в результате ДТП в Ростовской области.