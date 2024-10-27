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Posted 27 октября, 09:52

Published 27 октября, 09:52

Modified 27 октября, 09:54

Updated 27 октября, 09:54

В массовом ДТП столкнулись шесть автомобилей в Ростове на Королева

Подростка увезли на скорой с места ДТП с шестью машинами в Ростове на Северном

27 октября 2024, 09:52
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
В массовом ДТП столкнулись шесть автомобилей в Ростове на Королева
В Ростове-на-Дону столкновение двух машин превратилось в массовое ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вечером 26 октября на проспекте Королева в Ростове-на-Дону произошла серьезная авария. Все началось с водителя автомобиля ВАЗ-211240, который столкнулся с Hyundai Accent. От сильного удара машины отбросило в разные стороны. Отечественная легковушка выехала на среднюю полосу и там столкнулась с авто марки Ford Focus, а затем и с промтоварным фургоном ГАЗ.

В это время Hyundai Accent перекинуло через разделительный газон на встречную полосу, по которой двигался ВАЗ-21214. Столкновения не удалось избежать. Hyundai Accent понесло дальше на Hyundai Solaris. Два корейских автомобиля также столкнулись на полной скорости.

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В ДТП пострадала 16-летняя девочка-подросток. Врачи срочно госпитализировали школьницу с травмами в больницу. Правоохранительные органы выясняют все детали инцидента.

Ранее водитель заживо сгорел в результате ДТП в Ростовской области.

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