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Posted 27 октября, 12:15

Published 27 октября, 12:15

Modified 27 октября, 12:15

Updated 27 октября, 12:15

В Ростове-на-Дону на содержание понтонного моста потратят 1,3 млн рублей

Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове разведут до 20 ноября

27 октября 2024, 12:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на содержание понтонного моста потратят 1,3 млн рублей

В Ростове-на-Дону на содержание понтонного моста потратят 1,3 млн рублей

В Ростове проведут ряд работ по содержанию понтонного моста через реку Дон на Зеленый остров. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону заказала выполнение работ по обслуживанию понтонного моста, расположенного на улице 29-я Линия. В них входит контроль обеспечения пропускной способности плавсредства, осмотр состояния подходов и подмостовой зоны, проверка полотна и системы освещения, очистка территории моста и зоны под ограждением от грязи, мусора вручную, смена ламп накаливания и люминисцентных ламп. После выполнения всех мероприятий потенциальному подрядчику предстоит развести понтонный мост. Произойти это должно не позднее 20 ноября.

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На содержание моста из городского бюджета выделили 1,3 миллиона рублей.

До этого стало известно, что онкодиспансер в Ростовской области массово закупает лекарства от рака груди.

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