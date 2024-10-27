Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове разведут до 20 ноября

Posted 27 октября, 12:15
Published 27 октября, 12:15
Modified 27 октября, 12:15
Updated 27 октября, 12:15
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону заказала выполнение работ по обслуживанию понтонного моста, расположенного на улице 29-я Линия. В них входит контроль обеспечения пропускной способности плавсредства, осмотр состояния подходов и подмостовой зоны, проверка полотна и системы освещения, очистка территории моста и зоны под ограждением от грязи, мусора вручную, смена ламп накаливания и люминисцентных ламп. После выполнения всех мероприятий потенциальному подрядчику предстоит развести понтонный мост. Произойти это должно не позднее 20 ноября.
На содержание моста из городского бюджета выделили 1,3 миллиона рублей.
До этого стало известно, что онкодиспансер в Ростовской области массово закупает лекарства от рака груди.