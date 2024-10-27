Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове разведут до 20 ноября

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону заказала выполнение работ по обслуживанию понтонного моста, расположенного на улице 29-я Линия. В них входит контроль обеспечения пропускной способности плавсредства, осмотр состояния подходов и подмостовой зоны, проверка полотна и системы освещения, очистка территории моста и зоны под ограждением от грязи, мусора вручную, смена ламп накаливания и люминисцентных ламп. После выполнения всех мероприятий потенциальному подрядчику предстоит развести понтонный мост. Произойти это должно не позднее 20 ноября.