После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку

Встреча с аутсайдером таблицы РПЛ состоялась 26 октября на домашнем поле ростовчан. Счет открыли гости. Хозяева стадиона быстро сравняли его, но тут же пропустили еще один мяч в ворота. На перерыв команды ушли со счетом 1:2 в пользу кавказцев. В следующем тайме футболисты забили по одному голу, увеличив счет до 2:3. «Желто-синие» остались в проигрыше шестой раз подряд.