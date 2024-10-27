rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 05:56

Published 27 октября, 05:56

Modified 27 октября, 06:03

Updated 27 октября, 06:03

После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку

После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку

27 октября 2024, 05:56
Фото: тг ФК Ростов.. https://t.me/fcrostov_official/22301
После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку
Шестой матч подряд не завершился победой ФК «Ростов». После очередного поражения главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин признался, хочет ли подать в отставку.

Встреча с аутсайдером таблицы РПЛ состоялась 26 октября на домашнем поле ростовчан. Счет открыли гости. Хозяева стадиона быстро сравняли его, но тут же пропустили еще один мяч в ворота. На перерыв команды ушли со счетом 1:2 в пользу кавказцев. В следующем тайме футболисты забили по одному голу, увеличив счет до 2:3. «Желто-синие» остались в проигрыше шестой раз подряд.

После игры Валерий Карпин провел пресс-конференцию. Один из вопросов касался его желания уйти в отставку.

«Почему вы лезете?»: тренер «Ростова» Карпин разнёс футбольных комментаторов
Узнать подробнее
— Посещают мысли об отставке, не связанные с футболом. С чем связаны? Чтоб меня не отстранили на год, например, от футбола, как Андреева, я лучше промолчу, — тактично свел тему на нет тренер.

Что касается плана действий, его Карпин тоже не торопился обнародовать.

— Исправлять ситуацию нужно игрой. Играть так, как сегодня играли, но не допускать таких ошибок, не делать таких «подарков» соперникам, — ответил на вопрос наставник ФК «Ростов».

Ранее Карпин рассказывал, что разрешает пить футболистам пиво и вино.

Читайте также:
«Позор!»: фанаты скандировали оскорбления с трибун после игры «Ростова» с «Факелом»Валерий Карпин разрешил футболистам «Ростова» пить пиво и вино«Уже 20 лет идём не туда»: тренер ФК «Ростов» Карпин обрисовал будущее футбола России
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Футбол#Валерий Карпин#Ростов#Отставка#Тренер#Поражение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика