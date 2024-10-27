После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку

Posted 27 октября, 05:56
Published 27 октября, 05:56
Modified 27 октября, 06:03
Updated 27 октября, 06:03
Встреча с аутсайдером таблицы РПЛ состоялась 26 октября на домашнем поле ростовчан. Счет открыли гости. Хозяева стадиона быстро сравняли его, но тут же пропустили еще один мяч в ворота. На перерыв команды ушли со счетом 1:2 в пользу кавказцев. В следующем тайме футболисты забили по одному голу, увеличив счет до 2:3. «Желто-синие» остались в проигрыше шестой раз подряд.
После игры Валерий Карпин провел пресс-конференцию. Один из вопросов касался его желания уйти в отставку.
— Посещают мысли об отставке, не связанные с футболом. С чем связаны? Чтоб меня не отстранили на год, например, от футбола, как Андреева, я лучше промолчу, — тактично свел тему на нет тренер.
Что касается плана действий, его Карпин тоже не торопился обнародовать.
— Исправлять ситуацию нужно игрой. Играть так, как сегодня играли, но не допускать таких ошибок, не делать таких «подарков» соперникам, — ответил на вопрос наставник ФК «Ростов».
Ранее Карпин рассказывал, что разрешает пить футболистам пиво и вино.