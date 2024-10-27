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Posted 27 октября, 20:30

Published 27 октября, 20:30

Modified 27 октября, 20:32

Updated 27 октября, 20:32

Стало известно, где в Ростовской области мясо продают по самым выгодным ценам

Ростовстат назвал города Ростовской области, где продается дешевое мясо

27 октября 2024, 20:30
Фото: 1MI
Стало известно, где в Ростовской области мясо продают по самым выгодным ценам
Ростовстат опубликовал данные о средних ценах на некоторые товары и услуги в городах Ростовской области. Данные размещены на сайте ведомства.

Согласно данным территориального органа государственной статистики на 24 октября, в Ростовской области средняя цена на говядину регионе приблизилась к 570 рублям за килограмм. Самая низкая средняя стоимость зафиксирована в Шахтах — 537,34 рубля, в Ростове-на-Дону немного выше — 568,04 рубля, в Таганроге оказалась самая высокая средняя цена в регионе — 600,56 рубля.

Цены на свинину также продолжают расти. В Ростове-на-Дону средняя цена за отмечена на уровне 360 рублей и это самый низкий показатель в области, самый высокий — в Таганроге — 401,61 рубля.

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Мясо кур дешевле всего в Волгодонске — в среднем за килограмм 181 рубль без четырех копеек. В Ростове-на-Дону — средняя стоимость составила 189,16 рубля, а в Таганроге — 197,93 рубля.

До этого за одну неделю сливочное масло подорожало на Дону почти на 17 рублей.

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