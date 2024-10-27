Ростовстат назвал города Ростовской области, где продается дешевое мясо

Согласно данным территориального органа государственной статистики на 24 октября, в Ростовской области средняя цена на говядину регионе приблизилась к 570 рублям за килограмм. Самая низкая средняя стоимость зафиксирована в Шахтах — 537,34 рубля, в Ростове-на-Дону немного выше — 568,04 рубля, в Таганроге оказалась самая высокая средняя цена в регионе — 600,56 рубля.