Самолет совершил жесткую посадку в Ставропольском крае

Ан-2, известный также как «кукурузник», рассчитан на 1-2 членов экипажа и около 12 пассажиров. Самолеты производили с 1947 года. В СССР их перестали выпускать в 70-х годах, в Польше — в нулевых. За эти годы появились окло 18 тысяч крылатых машин. В КНР, предположительно, Ан-2 еще производят.