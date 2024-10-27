Самолет совершил жесткую посадку в Ставропольском крае

Posted 27 октября, 13:13
Published 27 октября, 13:13
Modified 27 октября, 13:19
Updated 27 октября, 13:19
По данным канала, воздушное судно рухнуло в районе станицы Суворовской. По предварительной информации, не обошлось без пострадавших. Во время авиакатастрофы никто не погиб.
Куда направлялся самолет, не уточняется.
Ан-2, известный также как «кукурузник», рассчитан на 1-2 членов экипажа и около 12 пассажиров. Самолеты производили с 1947 года. В СССР их перестали выпускать в 70-х годах, в Польше — в нулевых. За эти годы появились окло 18 тысяч крылатых машин. В КНР, предположительно, Ан-2 еще производят.
Ранее стало известно об угрозах пилотам одной из российских авиакомпаний.