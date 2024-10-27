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Posted 27 октября, 13:13

Published 27 октября, 13:13

Modified 27 октября, 13:19

Updated 27 октября, 13:19

При жесткой посадке самолета на Ставрополье пострадали люди

Самолет совершил жесткую посадку в Ставропольском крае

27 октября 2024, 13:13
Фото: 1MI
При жесткой посадке самолета на Ставрополье пострадали люди
На Ставрополье самолет АН-2 совершил жесткую посадку. На борту находились пять человек, сообщает telegram-канал Baza.

По данным канала, воздушное судно рухнуло в районе станицы Суворовской. По предварительной информации, не обошлось без пострадавших. Во время авиакатастрофы никто не погиб.

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Куда направлялся самолет, не уточняется.

Ан-2, известный также как «кукурузник», рассчитан на 1-2 членов экипажа и около 12 пассажиров. Самолеты производили с 1947 года. В СССР их перестали выпускать в 70-х годах, в Польше — в нулевых. За эти годы появились окло 18 тысяч крылатых машин. В КНР, предположительно, Ан-2 еще производят.

Ранее стало известно об угрозах пилотам одной из российских авиакомпаний.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Несчастный случай#Авиакатастрофа#Ставрополье#Пострадавшие
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