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Posted 27 октября, 10:55

Published 27 октября, 10:55

Modified 27 октября, 10:57

Updated 27 октября, 10:57

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов

27 октября 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов

Потепление до +14 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

Наступающая неделя принесет в Ростов-на-Дону пасмурную погоду и 14 градусов тепла, сообщают синоптики.

Согласно прогнозу погоды, в понедельник, 28 октября в Ростове-на-Дону воздух прогреется максимум до +11 градусов, ночью будет до +2 градусов Цельсия. Осадков не ожидается, ветер будет юго-западный до пяти метров в секунду.

Вторник, 29 октября, обещает быть самым теплым днем на неделе. Температура воздуха будет варьироваться от +9 до +14 градусов. Стоит отметить, что в ближайшее время таких теплых дней не будет. Ночью пройдет дождь, а западный ветер усилится до шести метров в секунду.

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Среда, 30 октября, будет ясной. Температурный диапазон составит от +6 до +12 градусов. Ветер ожидается северный до четырех метров в секунду.

До этого ледовая корка покрыла автомобили в Ростове-на-Дону.

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