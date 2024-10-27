Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов

Вторник, 29 октября, обещает быть самым теплым днем на неделе. Температура воздуха будет варьироваться от +9 до +14 градусов. Стоит отметить, что в ближайшее время таких теплых дней не будет. Ночью пройдет дождь, а западный ветер усилится до шести метров в секунду.