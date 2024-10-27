Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов

Posted 27 октября, 10:55
Published 27 октября, 10:55
Modified 27 октября, 10:57
Updated 27 октября, 10:57
Согласно прогнозу погоды, в понедельник, 28 октября в Ростове-на-Дону воздух прогреется максимум до +11 градусов, ночью будет до +2 градусов Цельсия. Осадков не ожидается, ветер будет юго-западный до пяти метров в секунду.
Вторник, 29 октября, обещает быть самым теплым днем на неделе. Температура воздуха будет варьироваться от +9 до +14 градусов. Стоит отметить, что в ближайшее время таких теплых дней не будет. Ночью пройдет дождь, а западный ветер усилится до шести метров в секунду.
Среда, 30 октября, будет ясной. Температурный диапазон составит от +6 до +12 градусов. Ветер ожидается северный до четырех метров в секунду.
До этого ледовая корка покрыла автомобили в Ростове-на-Дону.