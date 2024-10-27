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Posted 27 октября, 13:07

Published 27 октября, 13:07

Modified 27 октября, 13:09

Updated 27 октября, 13:09

Девушка выпала из окна студенческого общежития в Ростове-на-Дону

Тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития в Ростове-на-Дону

27 октября 2024, 13:07
Фото: 1MI
Девушка выпала из окна студенческого общежития в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону иностранная студентка упала из окна общежития на Западном, рассказали очевидцы телеграм-каналу «Это Ростов новости».

Трагедия произошла днем 27 октября на Западном в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, иностранная студентка из Азии не удержалась и вывалилась из окна общежития. Тело девушки приземлилось на стеклянный козырек здания и повисло на железных прутьях.

Труп на какое-то время застрял в конструкциях и пугал прохожих. К настоящему часу тело студентки уже сняли и увезли в морг. Ростовчане предположили, что это несчастный случай: «Возможно, она на подоконнике сидела спиной на улицу. Обычно так часто падают».

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«Не первая девочка в общагах выпадает с балкона. Может пора обратить внимание на это», — добавил пользователь.

Официальной информации о трагедии не поступало. Данные уточняются.

Ранее две девочки-подростка упали из окна высотки в центре Ростова-на-Дону.

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