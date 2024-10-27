Тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития в Ростове-на-Дону

Труп на какое-то время застрял в конструкциях и пугал прохожих. К настоящему часу тело студентки уже сняли и увезли в морг. Ростовчане предположили, что это несчастный случай: «Возможно, она на подоконнике сидела спиной на улицу. Обычно так часто падают».