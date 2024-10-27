Тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития в Ростове-на-Дону

Posted 27 октября, 13:07
Published 27 октября, 13:07
Modified 27 октября, 13:09
Updated 27 октября, 13:09
Трагедия произошла днем 27 октября на Западном в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, иностранная студентка из Азии не удержалась и вывалилась из окна общежития. Тело девушки приземлилось на стеклянный козырек здания и повисло на железных прутьях.
Труп на какое-то время застрял в конструкциях и пугал прохожих. К настоящему часу тело студентки уже сняли и увезли в морг. Ростовчане предположили, что это несчастный случай: «Возможно, она на подоконнике сидела спиной на улицу. Обычно так часто падают».
«Не первая девочка в общагах выпадает с балкона. Может пора обратить внимание на это», — добавил пользователь.
Официальной информации о трагедии не поступало. Данные уточняются.
Ранее две девочки-подростка упали из окна высотки в центре Ростова-на-Дону.