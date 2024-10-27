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Posted 27 октября, 20:17

Published 27 октября, 20:17

Modified 27 октября, 20:19

Updated 27 октября, 20:19

Синоптик Назарова рассказала, какой будет погода в ноябре в Ростовской области

Температурные скачки в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области в ноябре

27 октября 2024, 20:17
Фото: 1MI
Синоптик Назарова рассказала, какой будет погода в ноябре в Ростовской области

Синоптик Назарова рассказала, какой будет погода в ноябре в Ростовской области

Последний осенний месяц принесет в Ростовскую область сильные перепады температуры воздуха. Разница показателей может составить 21 градус, сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

В беседе с изданием Donnews Назарова сообщила, что ноябрь в регионе пройдет без обильных осадков. В первой декаде месяца температура воздуха будет варьироваться от +4 до +11 днем и от -4 до +6 градусов ночью. В южных районах области столбики термометров могут подняться до +16 градусов.

С 11 по 19 ноября будет немного прохладнее, возможны кратковременные дожди. Так, днем воздух прогреется до +4…+11 градусов, а ночью будет холодать до 0…-4 градусов Цельсия.

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В третью декаду месяца ожидается резкий перепад температур. Если с 20 по 25 ноября в Ростовской области будет от +7 до +12 градусов, то с 26 до 30 ноября температура воздуха упадет до 0…+5 градусов. Ночью же синоптики прогнозируют от +3 до +8, но при прояснениях в северных районах возможны морозы до –5 градусов.

Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов.

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