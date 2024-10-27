Температурные скачки в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области в ноябре

В третью декаду месяца ожидается резкий перепад температур. Если с 20 по 25 ноября в Ростовской области будет от +7 до +12 градусов, то с 26 до 30 ноября температура воздуха упадет до 0…+5 градусов. Ночью же синоптики прогнозируют от +3 до +8, но при прояснениях в северных районах возможны морозы до –5 градусов.