В «Белом лебеде» скончался маньяк-душитель из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев

Убийца держал Ростовскую область в страхе с осени 1993 до лета 1996 года. Ему приписывается убийство шести детей в возрасте от 7 до 12 лет. Почти все трупы были обнаружены только после задержания Бурцева. Его поймали в 1996 году, признали абсолютно вменяемым и приговорили к смертной казни. Однако в 1997 году наказание заменили на пожизненное заключение.