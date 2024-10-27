В «Белом лебеде» скончался маньяк-душитель из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев

Posted 27 октября, 14:35
Published 27 октября, 14:35
Modified 27 октября, 14:37
Updated 27 октября, 14:37
По информации издания 1RnD, которое ссылается на пермские СМИ, 53-летний убийца по прозвищу Каменский Чикатило умер в тюремной больнице «Белого лебедя». Врачи диагностировали Роману Бурцеву рак.
Убийца держал Ростовскую область в страхе с осени 1993 до лета 1996 года. Ему приписывается убийство шести детей в возрасте от 7 до 12 лет. Почти все трупы были обнаружены только после задержания Бурцева. Его поймали в 1996 году, признали абсолютно вменяемым и приговорили к смертной казни. Однако в 1997 году наказание заменили на пожизненное заключение.
Добавим, что «Белый лебедь» — исправительная колония в Соликамске, отличающаяся одним из самых жестких режимов. Туда отправляют пожизненно осуждённых за особо тяжкие преступления.
До этого ростовчанка рассказала о жуткой встрече с Чикатило в автобусе до Новочеркасска. Подробнее о том, как 7-летняя девочка пережила встречу с маньяком в материале RostovGazeta.