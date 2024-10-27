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Posted 27 октября, 14:35

Published 27 октября, 14:35

Modified 27 октября, 14:37

Updated 27 октября, 14:37

В тюремной больнице умер маньяк из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев

В «Белом лебеде» скончался маньяк-душитель из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев

27 октября 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
В тюремной больнице умер маньяк из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев
Педофил, насильник, серийный убийца Роман Бурцев из Ростовской области умер в тюремной больнице колонии «Белый лебедь», сообщают СМИ.

По информации издания 1RnD, которое ссылается на пермские СМИ, 53-летний убийца по прозвищу Каменский Чикатило умер в тюремной больнице «Белого лебедя». Врачи диагностировали Роману Бурцеву рак.

Убийца держал Ростовскую область в страхе с осени 1993 до лета 1996 года. Ему приписывается убийство шести детей в возрасте от 7 до 12 лет. Почти все трупы были обнаружены только после задержания Бурцева. Его поймали в 1996 году, признали абсолютно вменяемым и приговорили к смертной казни. Однако в 1997 году наказание заменили на пожизненное заключение.

Рабочий погиб под завалами во время укладки труб в Новочеркасске
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Добавим, что «Белый лебедь» — исправительная колония в Соликамске, отличающаяся одним из самых жестких режимов. Туда отправляют пожизненно осуждённых за особо тяжкие преступления.

До этого ростовчанка рассказала о жуткой встрече с Чикатило в автобусе до Новочеркасска. Подробнее о том, как 7-летняя девочка пережила встречу с маньяком в материале RostovGazeta.

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