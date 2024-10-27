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Posted 27 октября, 14:50

Published 27 октября, 14:50

Modified 27 октября, 14:52

Updated 27 октября, 14:52

В Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей

В Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей

27 октября 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей
Житель Ростова-на-Дону пытается продать взрослую кошку за один миллион рублей. Предложение опубликовано на известном сайте объявлений.

Житель Кировского района Ростова-на-Дону выложил на «Авито» объявление о продаже своего домашнего питомца. Мужчина хочет пристроить взрослую бело-рыжую кошечку неизвестной породы. При этом за любимицу мужчина просит чисто символическую плату в размере одного миллиона рублей. Такой выбор ценника ростовчанин аргументирует нескончаемой любовью к кошке.

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«Люблю ее, поэтому такая цена», — написано в объявлении.

Добавим, что другой информации о животном нет.

Напомним, что это не первый случай, когда в Ростовской области кошек продают за огромные деньги. Чтобы приобрести породистого питомца, придется отложить сразу две полные зарплаты. Подробнее о самых дорогих кошках региона в материале RostovGazetа.

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