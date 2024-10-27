В Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей

Posted 27 октября, 14:50
Published 27 октября, 14:50
Modified 27 октября, 14:52
Updated 27 октября, 14:52
Житель Кировского района Ростова-на-Дону выложил на «Авито» объявление о продаже своего домашнего питомца. Мужчина хочет пристроить взрослую бело-рыжую кошечку неизвестной породы. При этом за любимицу мужчина просит чисто символическую плату в размере одного миллиона рублей. Такой выбор ценника ростовчанин аргументирует нескончаемой любовью к кошке.
«Люблю ее, поэтому такая цена», — написано в объявлении.
Добавим, что другой информации о животном нет.
Напомним, что это не первый случай, когда в Ростовской области кошек продают за огромные деньги. Чтобы приобрести породистого питомца, придется отложить сразу две полные зарплаты. Подробнее о самых дорогих кошках региона в материале RostovGazetа.