В Волгодонске суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом

Posted 27 октября, 09:43
Published 27 октября, 09:43
Modified 27 октября, 09:45
Updated 27 октября, 09:45
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело по заявлению местного МВД. Полицейские узнали о контрафакте в одном из магазинов города в июле. Заявитель рассказал, что на продажу выставлены товары под брендом Under Armour, Puma и Philipp Plein. Правоохранители нагрянули с проверкой и обнаружили, что в магазине действительно торгуют контрафактом. Более 120 пар носков и трусы от Puma оказались на продаже. Чуть меньше, по две-три пары, нашлось носков Under Armour и трусов Philipp Plein.
После разбирательства с владельцами брендов оказалось, что ИП из Волгодонска никто не давал разрешение на использование товарных знаков. Арбитражный суд решил привлечь женщину к административной ответственности, при этом назначить наказание в виде предупреждения. Видимо, в следующий раз при такой партии контрафакта будут назначать уже штраф. Все трусы с носками, которые изъяли у бизнесвумен, по решению суда уничтожили.
Для справки бренд Under Armour принадлежит американскому производителю и поставщику спортивной одежды и экипировки. Бренды Puma и Philipp Plein — принадлежат немецким корпорациям.
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