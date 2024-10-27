rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 09:43

Published 27 октября, 09:43

Modified 27 октября, 09:45

Updated 27 октября, 09:45

ИП из Ростовской области засудили за паленые носки с трусами

В Волгодонске суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом

27 октября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
ИП из Ростовской области засудили за паленые носки с трусами

ИП из Ростовской области засудили за паленые носки с трусами

Бизнесвумен из города Волгодонска Ростовской области привлекли к административной ответственности из-за паленых носков и трусов, которые она продавала в своем магазине.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело по заявлению местного МВД. Полицейские узнали о контрафакте в одном из магазинов города в июле. Заявитель рассказал, что на продажу выставлены товары под брендом Under Armour, Puma и Philipp Plein. Правоохранители нагрянули с проверкой и обнаружили, что в магазине действительно торгуют контрафактом. Более 120 пар носков и трусы от Puma оказались на продаже. Чуть меньше, по две-три пары, нашлось носков Under Armour и трусов Philipp Plein.

Расплата за паль: бренд Levi’s выиграл суд о подделке джинсов донскими ИП
Узнать подробнее

После разбирательства с владельцами брендов оказалось, что ИП из Волгодонска никто не давал разрешение на использование товарных знаков. Арбитражный суд решил привлечь женщину к административной ответственности, при этом назначить наказание в виде предупреждения. Видимо, в следующий раз при такой партии контрафакта будут назначать уже штраф. Все трусы с носками, которые изъяли у бизнесвумен, по решению суда уничтожили.

Для справки бренд Under Armour принадлежит американскому производителю и поставщику спортивной одежды и экипировки. Бренды Puma и Philipp Plein — принадлежат немецким корпорациям.

Ранее суд наказал агентство из-за зарубежной музыки в ресторане на Большой Садовой.

Читайте также:
Агентство в Ростове наказали за музыку недружественных стран в ресторане «Дон-Плазы»Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай собак в квартиреАграриев в Ростовской области уличили в использовании запрещенных пестицидов
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штраф#МВД#Контрафакт#Арбитражный суд#Нижнее белье#Административная ответственность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика