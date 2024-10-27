В Волгодонске суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело по заявлению местного МВД. Полицейские узнали о контрафакте в одном из магазинов города в июле. Заявитель рассказал, что на продажу выставлены товары под брендом Under Armour, Puma и Philipp Plein. Правоохранители нагрянули с проверкой и обнаружили, что в магазине действительно торгуют контрафактом. Более 120 пар носков и трусы от Puma оказались на продаже. Чуть меньше, по две-три пары, нашлось носков Under Armour и трусов Philipp Plein.