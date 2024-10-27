Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем

Всего удалось уничтожить 51 БПЛА самолетного типа. В том числе 18 — над Тамбовской областью, еще 16 — над Белгородской. По четыре дрона перехватили в Брянской, Липецкой и Орловской областях. В Воронежской — сразу три, а в Курской — один, как и над Азовским морем.