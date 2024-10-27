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Posted 27 октября, 06:31

Published 27 октября, 06:31

Modified 27 октября, 06:33

Updated 27 октября, 06:33

Минобороны РФ сообщило о сбитом дроне над Азовским морем

Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем

27 октября 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Минобороны РФ сообщило о сбитом дроне над Азовским морем
Террористические атаки беспилотников отразили в России в ночь на 27 октября, сообщает Минобороны РФ. Один из дронов перехватили над акваторией Азовского моря.

Всего удалось уничтожить 51 БПЛА самолетного типа. В том числе 18 — над Тамбовской областью, еще 16 — над Белгородской. По четыре дрона перехватили в Брянской, Липецкой и Орловской областях. В Воронежской — сразу три, а в Курской — один, как и над Азовским морем.

Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем
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В Ростовской области местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрыва в восточной части. Беспилотники видели над Мясниковским, Неклиновским районами.

Ранее в Ростовской области военные сбили опасный малоразмерный воздушный шар. Как уточнили в Минобороны России, его запустили со стороны Украины. Один из самых простых беспилотников могут нагружать опасным балластом: например, взрывчаткой.

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