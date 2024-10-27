Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем

Posted 27 октября, 06:31
Published 27 октября, 06:31
Modified 27 октября, 06:33
Updated 27 октября, 06:33
Всего удалось уничтожить 51 БПЛА самолетного типа. В том числе 18 — над Тамбовской областью, еще 16 — над Белгородской. По четыре дрона перехватили в Брянской, Липецкой и Орловской областях. В Воронежской — сразу три, а в Курской — один, как и над Азовским морем.
В Ростовской области местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрыва в восточной части. Беспилотники видели над Мясниковским, Неклиновским районами.
Ранее в Ростовской области военные сбили опасный малоразмерный воздушный шар. Как уточнили в Минобороны России, его запустили со стороны Украины. Один из самых простых беспилотников могут нагружать опасным балластом: например, взрывчаткой.