Больше трёх сотен боеприпасов обнаружили на территории Ростовской области

В регионе продолжают находить боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Чаще всего их обнаруживают в местах, где шли самые ожесточённые бои, например, в Ростове, Новошахтинске, в Аксайском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Всего с начала года удалось найти и обезвредить 377 боеприпасов.