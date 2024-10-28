Больше трёх сотен боеприпасов обнаружили на территории Ростовской области

Posted 28 октября, 16:58
Published 28 октября, 16:58
Modified 28 октября, 16:58
Updated 28 октября, 16:58
В регионе продолжают находить боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Чаще всего их обнаруживают в местах, где шли самые ожесточённые бои, например, в Ростове, Новошахтинске, в Аксайском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Всего с начала года удалось найти и обезвредить 377 боеприпасов.
Помимо этого, поисковики в Ростовской области продолжают искать ранее неизвестные захоронения советских солдат и мирного населения, погибших в годы войны.
Жителей региона, обнаруживших боеприпасы, просят сразу сообщать о них спасателям. Трогать их и пытаться самостоятельно обезвредить опасно для жизни.