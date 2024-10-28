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Posted 28 октября, 16:58

Published 28 октября, 16:58

Modified 28 октября, 16:58

Updated 28 октября, 16:58

С начала года на территории Ростовской области нашли 377 взрывоопасных предметов

Больше трёх сотен боеприпасов обнаружили на территории Ростовской области

28 октября 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
С начала года на территории Ростовской области нашли 377 взрывоопасных предметов
С начала года на территории Ростовской области нашли 377 взрывоопасных предметов, сообщили в правительстве региона.

В регионе продолжают находить боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Чаще всего их обнаруживают в местах, где шли самые ожесточённые бои, например, в Ростове, Новошахтинске, в Аксайском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Всего с начала года удалось найти и обезвредить 377 боеприпасов.

Помимо этого, поисковики в Ростовской области продолжают искать ранее неизвестные захоронения советских солдат и мирного населения, погибших в годы войны.

Жителей региона, обнаруживших боеприпасы, просят сразу сообщать о них спасателям. Трогать их и пытаться самостоятельно обезвредить опасно для жизни.

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Ранее спасатели в Ростовской области взорвали фугасную авиабомбу, пролежавшую в земле более 80 лет.

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