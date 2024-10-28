Брат не за брата: «Дети перемен» выйдут на Wink. ru и START в ноябре

«Люба и Сережа написали роль как бы не „под меня“, а про меня. Родя — такой одинокий поэт. И они включили в сценарий мои стихи, что очень приятно. В этом смысле роль была исповедальная: играть ее было одновременно и легко, и тяжело, это такое серьезное откровение. Родя — одинокий, болезненный ребенок. Человек большого таланта, который не может найти себя в жизни. Самые сложные для меня сцены — с матерью. В сериале переданы очень тяжелые отношения Родиона и его мамы, которую сыграла Аня Снаткина. Отношения Аркадиной и Тригорина, Гамлета и Гертруды, условно говоря. Эти сцены были самые эмоциональные, на пределе какой-то правды. Приходилось доставать что-то из себя — и все это очень болезненно».