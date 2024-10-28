Чем уже сегодня в Ростове нужно запасаться к Новому году

Posted 28 октября, 14:33
Published 28 октября, 14:33
Modified 28 октября, 14:35
Updated 28 октября, 14:35
Напомним, что Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. По словам собеседника, от кредитов в Ростове зависят многие предприятия малого и среднего бизнеса — у них нет своих оборотных средств.
К тому же растут цены на автомобили, на топливо. Все это увеличивает расходы на логистику и ведет к росту цен.
К тому же к Новому году всегда растут цены. И в декабре подготовка к главному празднику года, по словам эксперта, может существенно сказаться на карманах потребителей.
«Поэтому, если есть возможность, я бы советовал уже сегодня покупать к новогоднему столу продукты с длительным сроком хранения. Например, зеленый горошек, мясные и рыбные консервы, красную икру. Понятно, что на всю жизнь не напасешься, но на Новый год можно, чтобы не пришлось после праздника туго затягивать пояса», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростов к Новому году украсят старыми декорациями.