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Posted 28 октября, 14:33

Published 28 октября, 14:33

Modified 28 октября, 14:35

Updated 28 октября, 14:35

Общественник рассказал, чем уже сегодня ростовчанам нужно запастись к Новому году

Чем уже сегодня в Ростове нужно запасаться к Новому году

28 октября 2024, 14:33
Фото: rostovgazeta.ru
Общественник рассказал, чем уже сегодня ростовчанам нужно запастись к Новому году

Общественник рассказал, чем уже сегодня в Ростове нужно запасаться к Новому году

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Эксклюзив
Цены в Ростове традиционно повышаются к Новому году. Поэтому лучше уже сегодня начинать покупку продуктов с длительным сроком хранения, пока они не выросли в стоимости, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. По словам собеседника, от кредитов в Ростове зависят многие предприятия малого и среднего бизнеса — у них нет своих оборотных средств.

К тому же растут цены на автомобили, на топливо. Все это увеличивает расходы на логистику и ведет к росту цен.

«Продовольственный рынок также чувствителен к происходящему. Скорее всего, будет расти стоимость картофеля, мясной и молочной продукции — той, которая не является социально-ориентированной. Те же бананы, овощи, фрукты продолжат дорожать», — отмечает Владислав Махмудов.
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К тому же к Новому году всегда растут цены. И в декабре подготовка к главному празднику года, по словам эксперта, может существенно сказаться на карманах потребителей.

«Поэтому, если есть возможность, я бы советовал уже сегодня покупать к новогоднему столу продукты с длительным сроком хранения. Например, зеленый горошек, мясные и рыбные консервы, красную икру. Понятно, что на всю жизнь не напасешься, но на Новый год можно, чтобы не пришлось после праздника туго затягивать пояса», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростов к Новому году украсят старыми декорациями.

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