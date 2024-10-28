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Posted 28 октября, 07:08

Published 28 октября, 07:08

Modified 28 октября, 07:08

Updated 28 октября, 07:08

Депутат Водолацкий объяснил ростовчанам, почему в мобилизации пока нет необходимости

Депутат от Ростовской области Водолацкий оценил необходимость мобилизации

28 октября 2024, 07:08
Фото: mil.ru
Депутат Водолацкий объяснил ростовчанам, почему в мобилизации пока нет необходимости

Донской депутат Водолацкий объяснил, почему мобилизация пока не нужна

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Эксклюзив
Необходимость в новой волне частичной мобилизации сегодня отсутствует, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Спикер заявляет, что мобилизация сегодня не нужна потому, что достаточно добровольцев.

«Огромное количество людей заключают контракты, уходят на передовую. Очень много людей приходят в наши казачьи бригады и отряды. Это я наблюдаю и по своим подразделениям», — отмечает Виктор Водолацкий.
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Ранее стало известно, что военные в донском крае ликвидировали опасный объект, который был запущен из Украины. Это малоразмерный шар, который считается одной из простых разновидностей беспилотника. Но иногда к нему можно прикрепить опасные вещи. Например, взрывчатку.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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