Депутат от Ростовской области Водолацкий оценил необходимость мобилизации

Posted 28 октября, 07:08
Published 28 октября, 07:08
Modified 28 октября, 07:08
Updated 28 октября, 07:08
Спикер заявляет, что мобилизация сегодня не нужна потому, что достаточно добровольцев.
«Огромное количество людей заключают контракты, уходят на передовую. Очень много людей приходят в наши казачьи бригады и отряды. Это я наблюдаю и по своим подразделениям», — отмечает Виктор Водолацкий.
Ранее стало известно, что военные в донском крае ликвидировали опасный объект, который был запущен из Украины. Это малоразмерный шар, который считается одной из простых разновидностей беспилотника. Но иногда к нему можно прикрепить опасные вещи. Например, взрывчатку.