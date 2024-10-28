Депутат от Ростовской области Водолацкий оценил необходимость мобилизации

Ранее стало известно, что военные в донском крае ликвидировали опасный объект, который был запущен из Украины. Это малоразмерный шар, который считается одной из простых разновидностей беспилотника. Но иногда к нему можно прикрепить опасные вещи. Например, взрывчатку.