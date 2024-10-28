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Posted 28 октября, 12:12

Published 28 октября, 12:12

Modified 28 октября, 12:14

Updated 28 октября, 12:14

Движение запустили на участке Западной хорды в Ростовской области

Движение запустили на участке Западной хорды в Ростовской области

28 октября 2024, 12:12
Фото: t.me/Rostov_news
Движение запустили на участке Западной хорды в Ростовской области
Западную хорду в Ростове открыли для свободного проезда на участке от Ерёменко до Совхозной, сообщают в соцсетях автомобилисты.

По словам автомобилистов, проезд на открытом участке Западной хорды бесплатный. Свободно ехать можно на отрезке от улицы Ерёменко до улицы Совхозной. Дорожные работы на новой трассе до сих пор продолжаются.

В правительстве региона официально не анонсировали открытие движения на участке Западной хорды. Сдать первый этап дороги должны были до конца 2024 года.

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Ранее сообщалось, что власти Ростовской области хотят отсудить 168 миллионов рублей у подрядчика Западной хорды компании «Т-Транс». Основанием для обращение в суд стал срыв сроков сдачи объекта.

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