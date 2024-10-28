Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесе

Posted 28 октября, 15:25
Published 28 октября, 15:25
Modified 28 октября, 15:27
Updated 28 октября, 15:27
Увеличение ключевой ставки сразу на два процентных пункта объяснили высокой инфляцией. Кроме того, спрос на товары и услуги растет быстрее, чем производители могут его удовлетворить.
«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — уточнили в ЦБ.
При этом не исключено, что ключевую ставку ещё раз увеличат до конца года. 20 декабря запланировано очередное заседание Центробанка.
Но пока усилия ЦБ выглядят напрасными. Инфляция растёт бешеными темпами. Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев отмечает, что нынешних мер по повышению ключевой ставки недостаточно для того, чтобы остановить рост цен.
С ним согласен и Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований. По его словам, «15 месяцев повышения ставок обещанного эффекта не возымели».
У экономистов всё больше вопросов к ЦБ. Они не понимают, какая должна быть рентабельность бизнеса, чтобы выдерживать ставки по кредитам под 25-30%. Эксперты полагают, что немногие секторы российской экономики могут похвастаться такой рентабельностью. Это значит также, что бизнесменам будет выгоднее положить деньги на депозит, чем делать инвестиции в производство.
«Какие последствия этих тенденций? Обрушение модели экономического роста, которая сформировалась за два года. Удар по малому бизнесу», — считает гендиректор «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финрынкам Павел Самиев.
Ранее ЦБ России назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области.