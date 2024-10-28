Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесе

У экономистов всё больше вопросов к ЦБ. Они не понимают, какая должна быть рентабельность бизнеса, чтобы выдерживать ставки по кредитам под 25-30%. Эксперты полагают, что немногие секторы российской экономики могут похвастаться такой рентабельностью. Это значит также, что бизнесменам будет выгоднее положить деньги на депозит, чем делать инвестиции в производство.