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Posted 28 октября, 15:25

Published 28 октября, 15:25

Modified 28 октября, 15:27

Updated 28 октября, 15:27

Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится абсолютно на всех россиянах

Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесе

28 октября 2024, 15:25
Фото: Изображение Midjourney
Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится абсолютно на всех россиянах
Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых, «Новые известия» разобрались, как это повлияет на цены.

Увеличение ключевой ставки сразу на два процентных пункта объяснили высокой инфляцией. Кроме того, спрос на товары и услуги растет быстрее, чем производители могут его удовлетворить.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — уточнили в ЦБ.

При этом не исключено, что ключевую ставку ещё раз увеличат до конца года. 20 декабря запланировано очередное заседание Центробанка.

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Но пока усилия ЦБ выглядят напрасными. Инфляция растёт бешеными темпами. Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев отмечает, что нынешних мер по повышению ключевой ставки недостаточно для того, чтобы остановить рост цен.

С ним согласен и Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований. По его словам, «15 месяцев повышения ставок обещанного эффекта не возымели».

У экономистов всё больше вопросов к ЦБ. Они не понимают, какая должна быть рентабельность бизнеса, чтобы выдерживать ставки по кредитам под 25-30%. Эксперты полагают, что немногие секторы российской экономики могут похвастаться такой рентабельностью. Это значит также, что бизнесменам будет выгоднее положить деньги на депозит, чем делать инвестиции в производство.

«Какие последствия этих тенденций? Обрушение модели экономического роста, которая сформировалась за два года. Удар по малому бизнесу», — считает гендиректор «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финрынкам Павел Самиев.

Ранее ЦБ России назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области.

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