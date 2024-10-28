rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 06:28

Published 28 октября, 06:28

Modified 28 октября, 06:30

Updated 28 октября, 06:30

Экс-министр донского здравоохранения Быковская пытается обжаловать приговор

Экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская пытается обжаловать приговор

28 октября 2024, 06:28
Фото: 1MI
Экс-министр донского здравоохранения Быковская пытается обжаловать приговор
Бывший министр здравоохранения Ростовской области в очередной раз подает жалобу на приговор. Татьяна Быковская пытается оспорить решение первой инстанции в кассационном суде, сообщают СМИ.

Татьяне Быковской вынесли приговор в конце марта. Бывшую чиновницу признали виновной в превышении полномочий и назначили наказание в виде четырех с половиной лет колонии общего режима.

С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, отбывать срок ей оставалось меньше двух лет. Однако и этого для Быковской оказалось слишком много.

Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского
Узнать подробнее

Свою вину глава здравоохранения региона так и не признала. А на последнем слове попросилась на СВО — применять навыки медика на передовой. Однако 61-летнюю Татьяну Юрьевну туда не пустили. Все, что остается осужденной, направлять жалобы в вышестоящие инстанции.

Летом Краснодарский краевой суд, рассмотрев апелляцию, оставил в силе приговор. Как сообщает 1RND, теперь защита Быковской пытается добиться смягчения приговора через кассацию. Жалобу рассмотрят в ноябре.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростовской области освободили рабов и арестовали главу ЗерноградаВторого подряд главу района в Ростовской области отправили в колониюВ Ростове осудили за взятки преподавателя ведущего вуза региона
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Татьяна Быковская#Колония общего режима#Апелляция#Превышение полномочий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика