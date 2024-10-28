Экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская пытается обжаловать приговор

Posted 28 октября, 06:28
Published 28 октября, 06:28
Modified 28 октября, 06:30
Updated 28 октября, 06:30
Татьяне Быковской вынесли приговор в конце марта. Бывшую чиновницу признали виновной в превышении полномочий и назначили наказание в виде четырех с половиной лет колонии общего режима.
С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, отбывать срок ей оставалось меньше двух лет. Однако и этого для Быковской оказалось слишком много.
Свою вину глава здравоохранения региона так и не признала. А на последнем слове попросилась на СВО — применять навыки медика на передовой. Однако 61-летнюю Татьяну Юрьевну туда не пустили. Все, что остается осужденной, направлять жалобы в вышестоящие инстанции.
Летом Краснодарский краевой суд, рассмотрев апелляцию, оставил в силе приговор. Как сообщает 1RND, теперь защита Быковской пытается добиться смягчения приговора через кассацию. Жалобу рассмотрят в ноябре.