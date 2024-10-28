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Posted 28 октября, 15:54

Published 28 октября, 15:54

Modified 28 октября, 15:54

Updated 28 октября, 15:54

Поезда «Ростов — Краснодар» временно отменят 29 октября

Электрички «Ростов — Краснодар» решили временно отменить

28 октября 2024, 15:54
Фото: 1MI
Поезда «Ростов — Краснодар» временно отменят 29 октября
Поезда «Ростов — Краснодар» временно отменят 29 октября, сообщили в пресс-службе СКЖД.

На станции «Краснодар-2» пройдут ремонтные работы. Они продлятся в течение всего дня 29 октября. Из-за этого в СКЖД решили отменить электрички «Ростов — Краснодар».

Ограничения ввели только на один день. Жителям Ростова-на-Дону и Краснодара стоит выбрать другой вид транспорта для поездки между городами 29 октября.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда запустят из Ростова в Азов 4 ноября. Речь идёт о поездах №6034 и №6033.

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Также стало известно, что в октябре изменится расписание электричек «Ростов-на-Дону — Таганрог». Это связано с ремонтными работами на железнодорожных путях.

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