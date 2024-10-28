ФОМС: Внедрение ЦМП повысит качество медицинской помощи

Баланин выразил уверенность в том, что анализ информации из ЦМП позволит перейти на новый этап планирования, при котором будут учитываться все особенности и потребности в необходимых объемах медицинской помощи. Объединив данные и обеспечив врачам и пациентам быстрый доступ к ним, ФОМС перейдет на новый уровень заботы о здоровье застрахованных и повысит качество медицинской помощи. Это, по словам Баланина, поможет в достижении национальной цели по увеличению продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.