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Posted 28 октября, 15:21

Published 28 октября, 15:21

Modified 28 октября, 15:21

Updated 28 октября, 15:21

ФОМС: Внедрение ЦМП повысит качество медицинской помощи

ФОМС: Внедрение ЦМП повысит качество медицинской помощи

28 октября 2024, 15:21
Фото: пресс-служба
Илья Баланин, председатель ФОМС, выступил на круглом столе «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины» 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».

В своем выступлении он отметил, что внедрение цифрового медицинского профиля (ЦМП) позволит вывести оказание медицинской помощи на новый уровень и поможет в достижении национальной цели по повышению продолжительности жизни до 78 лет. Об этом пишет «РИА Новости».

Чтобы обеспечить ведение учета сведений о застрахованных в системе ОМС, Федеральный фонд ОМС сформировал федеральный регистр застрахованных лиц. Он объединяет сведения из 86 региональных сегментов. Это позволяет перейти на цифровые полисы ОМС и отказаться от пластиковых или бумажных документов. Следующим этапом является проектирование и внедрение ЦМП, который станет хранилищем данных из разных медицинских систем.

Баланин выразил уверенность в том, что анализ информации из ЦМП позволит перейти на новый этап планирования, при котором будут учитываться все особенности и потребности в необходимых объемах медицинской помощи. Объединив данные и обеспечив врачам и пациентам быстрый доступ к ним, ФОМС перейдет на новый уровень заботы о здоровье застрахованных и повысит качество медицинской помощи. Это, по словам Баланина, поможет в достижении национальной цели по увеличению продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.

Сервисы информационного сопровождения, работающие на федеральном уровне, помогут на основе данных ЦМП обнаружить россиян с подозрением на развитие серьезных заболеваний, а также упростить ведение пациентов с хроническими заболеваниями и повысить осведомленность застрахованных граждан.

Россияне будут получать информацию о необходимости постановки на диспансерное наблюдение и приглашение на диспансеризацию через «Госуслуги». Данные сведения также будут использованы страховыми представителями, чтобы повысить качество страхового сопровождения.

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