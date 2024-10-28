ФОМС: Внедрение ЦМП повысит качество медицинской помощи

Posted 28 октября, 15:21
Published 28 октября, 15:21
Modified 28 октября, 15:21
Updated 28 октября, 15:21
В своем выступлении он отметил, что внедрение цифрового медицинского профиля (ЦМП) позволит вывести оказание медицинской помощи на новый уровень и поможет в достижении национальной цели по повышению продолжительности жизни до 78 лет. Об этом пишет «РИА Новости».
Чтобы обеспечить ведение учета сведений о застрахованных в системе ОМС, Федеральный фонд ОМС сформировал федеральный регистр застрахованных лиц. Он объединяет сведения из 86 региональных сегментов. Это позволяет перейти на цифровые полисы ОМС и отказаться от пластиковых или бумажных документов. Следующим этапом является проектирование и внедрение ЦМП, который станет хранилищем данных из разных медицинских систем.
Баланин выразил уверенность в том, что анализ информации из ЦМП позволит перейти на новый этап планирования, при котором будут учитываться все особенности и потребности в необходимых объемах медицинской помощи. Объединив данные и обеспечив врачам и пациентам быстрый доступ к ним, ФОМС перейдет на новый уровень заботы о здоровье застрахованных и повысит качество медицинской помощи. Это, по словам Баланина, поможет в достижении национальной цели по увеличению продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.
Сервисы информационного сопровождения, работающие на федеральном уровне, помогут на основе данных ЦМП обнаружить россиян с подозрением на развитие серьезных заболеваний, а также упростить ведение пациентов с хроническими заболеваниями и повысить осведомленность застрахованных граждан.
Россияне будут получать информацию о необходимости постановки на диспансерное наблюдение и приглашение на диспансеризацию через «Госуслуги». Данные сведения также будут использованы страховыми представителями, чтобы повысить качество страхового сопровождения.