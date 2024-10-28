Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»

Posted 28 октября, 12:53
Published 28 октября, 12:53
Modified 28 октября, 12:55
Updated 28 октября, 12:55
Штраф в 40 тысяч рублей жёлто-синим назначили из-за нарушения регламента соревнований. Спортивные медиа обсуждали возможный конфликт из-за судейства матча.
Игра «Ростова» с «Пари Нижний Новгород» прошла 19 октября. Матч завершился со счётом 1:1. На 92-й минуте игры Максим Осипенко забил пенальти, чем спас ростовчан от очередного поражения.
В «Ростове» назначение штрафа Контрольно-дисциплинарным комитетом пока никак не комментировали.
Ранее тренер Валерий Карпин объяснил своё недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН».