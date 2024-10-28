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Posted 28 октября, 12:53

Published 28 октября, 12:53

Modified 28 октября, 12:55

Updated 28 октября, 12:55

Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»

Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»

28 октября 2024, 12:53
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.

Штраф в 40 тысяч рублей жёлто-синим назначили из-за нарушения регламента соревнований. Спортивные медиа обсуждали возможный конфликт из-за судейства матча.

Игра «Ростова» с «Пари Нижний Новгород» прошла 19 октября. Матч завершился со счётом 1:1. На 92-й минуте игры Максим Осипенко забил пенальти, чем спас ростовчан от очередного поражения.

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В «Ростове» назначение штрафа Контрольно-дисциплинарным комитетом пока никак не комментировали.

Ранее тренер Валерий Карпин объяснил своё недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН».

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