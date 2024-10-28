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Posted 28 октября, 14:36

Published 28 октября, 14:36

Modified 28 октября, 14:38

Updated 28 октября, 14:38

Губернатору Ростовской области пророчат отставку, а экс-министр хочет избежать тюрьмы

Главе Ростовской области пророчат отставку, а экс-министр хочет избежать колонии

28 октября 2024, 14:36
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатору Ростовской области пророчат отставку, а экс-министр хочет избежать тюрьмы
СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Василия Голубева, тем временем осужденная экс-глава Минздрава региона Быковская обжалует приговор, а на вокзале в Ростове поймали туриста с боеприпасами.

Решение за президентом?

«Ведомости» со ссылкой на источники в Администрации президента пишут, что до конца года своего поста может лишиться губернатор Ростовской области Василий Голубев. Окончательное решение остаётся за Владимиром Путиным.

Причиной отставки называют длительное пребывание Голубева на посту губернатора. Регионом он руководит с 2010 года. В 2025 году завершается его срок на должности главы области. Источники в АП и региональном правительстве полагают, что руководить областью должен более молодой специалист.

Комментируя слухи об отставке, пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова заявила, что Голубев вместе со своей командой сейчас активно погружен в актуальную повестку. Конец года — напряжённый период для правительства региона. Четвертакова добавила, что высокие кадровые вопросы — прерогатива президента.

Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о скорой отставке Голубева
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Смягчение приговора для экс-министра

Издание 1рнд пишет, что бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская пытается оспорить решение суда первой инстанции в кассационном суде. В марте её признали виновной в превышении должностных полномочий в ходе госзакупок, связанных с утилизацией отходов.

Быковской назначили четыре с половиной года колонии. С учётом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, отбывать срок ей остаётся меньше двух лет. Но и они кажутся для экс-министра чрезмерными и несправедливыми.

Свою вину экс-глава Минздрава региона так и не признала. Также она просила отправить её на фронт, чтобы помочь там своими медицинскими познаниями. Но 61-летнюю Быковскую туда не пустили.

Экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская пытается обжаловать приговор
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Багаж с сюрпризом

В Управлении на транспорте МВД по СКФО сообщили о происшествии на Главном железнодорожном вокзале в Ростове. У уроженца Свердловской области во время досмотра на входе в вокзал нашли в сумке 60 патронов. Разрешения на них у мужчины не было.

По факту инцидента возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношению боеприпасов. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Его не стали задерживать на месте, но обязали явиться в отдел МВД.

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