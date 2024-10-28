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Posted 28 октября, 14:00

Published 28 октября, 14:00

Modified 28 октября, 14:20

Updated 28 октября, 14:20

«Горе, но не беда»: чем для ростовчан обернется повышение ключевой ставки до 21%

«Горе, но не беда»: чем для ростовчан обернется повышение ключевой ставки до 21%

28 октября 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
«Горе, но не беда»: чем для ростовчан обернется повышение ключевой ставки до 21%

Экономист рассказал, чем в Ростове обернется повышение ключевой ставки до 21%

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Повышение ставки ЦБ до 21%, в принципе, неплохо для простых ростовчан. Таким образом Центробанк борется с инфляцией, сообщил RostovGazeta директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Что будет с малым бизнесом в Ростове

Собеседник высказывает мнение, что потолок роста ключевой ставки ЦБ еще не достигнут. Вполне вероятен и дальнейший рост ключа — до 22%, и даже 23%. По словам экономиста, соответственно, коммерческий кредит будет уходить в сторону 30% годовых, а депозит — в сторону 23-24%.

«По информации Росстата, длинные кредиты у нас берут всего лишь 11,2% предприятий. Основной источник финансирования у 51,5% — собственные средства. Это значит, что в большинстве случаев предприятия живут за счет собственного дохода», — отмечает Георгий Остапкович.

Спикер объясняет, что у бизнеса есть свои источники дохода. Предприниматели продают товар, получают прибыль, с помощью которой и могут расплачиваться по фонду оплаты труда, а также направлять какие-то средства на инвестирование, расширение и модернизацию.

«Но в любом случае экономический закон говорит, что если бизнес хочет развиваться, то нужно брать кредиты. Однако кредит должен приносить прибыль», — уточняет собеседник.

Кредитование сегодня при ключевой ставке 21% достигает 28% годовых. А это, по мнению эксперта, «запретительный кредит» для бизнеса.

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«Таких видов деятельности, которые имеют рентабельность более 25% — крайне мало. Их можно сосчитать по пальцам одной руки. В основном это рыболовство и рыбоводство, шиномонтаж, выращивание подсолнечника и производство табака. К слову, рентабельность производства табака — 39%. Это та отрасль, которая продолжит успешно жить даже при нынешней ставке», — уточняет Георгий Остапкович.

Крупные стратегические предприятия, по словам эксперта, субсидируются. Именно они приносят наибольший объем в структуре ВВП. Сложнее всего придется слабым в финансовом плане компаниям Ростова. Они, по мнению экономиста, будут банкротиться.

«Но не в полном смысле этого слова», — предупреждает собеседник.

Компании-банкроты за малую цену выкупят сильные игроки, вольют их в свою структуру, создавая, тем самым, средние предприятия.

Сложнее всего придется слабым в финансовом плане компаниям Ростова.Сложнее всего придется слабым в финансовом плане компаниям Ростова.
Сложнее всего придется слабым в финансовом плане компаниям Ростова.. Фото: Изображение Midjourney

Тяжело по прогнозам эксперта, придется бизнесу, который пользуется зарубежными составляющими в оборудовании. Да и сфере услуг, где высокую долю расходов занимают заработные платы, тоже возникнут проблемы.

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К чему приведет повышение ставки для ростовчан

И хотя для экономики повышение ключевой ставки ЦБ является проблемой, простым ростовчанам это ничем особо опасным не грозит. Экономист подчеркивает, что повышение ключевой ставки, по сути, есть ничто иное, чем сдерживающий фактор инфляции.

«Можно ругать ЦБ, можно хвалить. Но если бы ЦБ с августа прошлого года не поднимал бы ключевую ставку, у нас инфляция сегодня была бы не 8%, а процентов эдак 15. А ощущаемая инфляция была бы не 15%, как говорят люди в опросах, а все 30%», — объясняет собеседник.

По словам эксперта, именно от этого маневра ЦБ, инфляция, в том числе и в Ростовской области, сегодня не разгоняется и не переходит в галоп.

Повышение ключевой ставки — это сдерживающий фактор инфляции.Повышение ключевой ставки — это сдерживающий фактор инфляции.
Повышение ключевой ставки — это сдерживающий фактор инфляции.. Фото: 1MI
Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%
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О ключевой ставке в цифрах

Спикер объясняет, что для хорошей экономики стран реальная ставка годовых всегда превышает инфляцию максимум на 3% или 4%. Высчитать это легко — из ключевой ставки надо вычесть инфляцию.

«То есть при инфляции в 8%, ключевая ставка должна быть 12%. А у нас инфляция 8%, а ключ — 21%. Значит, реальная ставка получается 13%. Это запредельно высоко. Но ЦБ работает по установленной экономической теории. Так, как проводится денежно-кредитная политика во всех странах. Поэтому для простых ростовчан, повышение ключевой ставки, в принципе, неплохо. А для отдельных экономических агентов, конечно же, проблема. Но это горе, а не беда, поскольку большинство предприятий финансируются за счет собственных или бюджетных средств», — резюмирует экономист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что у работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб 100%. Также килограмм сливочного масла подорожал до 863 рублей в Ростовской области.

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