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Posted 28 октября, 18:38

Published 28 октября, 18:38

Modified 28 октября, 18:40

Updated 28 октября, 18:40

Бабушка насмерть разбилась, выпав из окна пятиэтажки в Азове

Из окна пятиэтажки возле детсада в Азове выпала пожилая женщина

28 октября 2024, 18:38
Фото: 1MI
Бабушка насмерть разбилась, выпав из окна пятиэтажки в Азове
В городе Азове Ростовской области пожилая женщина погибла, выпав из окна многоэтажки рядом. ЧП случилось рядом с детским садом, на улице Макаровского вечером 28 октября.

Очевидцы опубликовали в telegram-канале «Азов новости и события» видео с места происшествия. На кадрах видно, что тело лежит рядом с подъездом. По словам прохожих, пенсионерка выпала из окна.

— Это моя соседка. Ей было около 85 лет, жила одна, — пишет один из жителей многоквартирного дома в комментариях. — Она в основном дома сидела. Тут слышу грохот какой-то, смотрю вниз — бабушка лежит.
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На место вызвали экстренные службы. Обстоятельства гибели пожилой женщины предстоит выяснить следователям.

В этот же день в Волгодонске обнаружили гниющий труп велосипедиста. Тело мужчины пролежало в лесопосадке несколько месяцев.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#ЧП#Детский сад#Пожарные#Следствие#Падение из окна#Пожилая женщина
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