Из окна пятиэтажки возле детсада в Азове выпала пожилая женщина

Posted 28 октября, 18:38
Published 28 октября, 18:38
Modified 28 октября, 18:40
Updated 28 октября, 18:40
Очевидцы опубликовали в telegram-канале «Азов новости и события» видео с места происшествия. На кадрах видно, что тело лежит рядом с подъездом. По словам прохожих, пенсионерка выпала из окна.
— Это моя соседка. Ей было около 85 лет, жила одна, — пишет один из жителей многоквартирного дома в комментариях. — Она в основном дома сидела. Тут слышу грохот какой-то, смотрю вниз — бабушка лежит.
На место вызвали экстренные службы. Обстоятельства гибели пожилой женщины предстоит выяснить следователям.
В этот же день в Волгодонске обнаружили гниющий труп велосипедиста. Тело мужчины пролежало в лесопосадке несколько месяцев.