Магнитная буря накроет Ростовскую область 29 октября

Posted 28 октября, 08:33
Published 28 октября, 08:33
Modified 28 октября, 08:35
Updated 28 октября, 08:35
По данным специалистов, магнитная буря должна была начаться еще в 06:00 мск 28 октября. Однако на деле до этого не дошло. Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности (Кр) достиг не достиг даже пяти единиц. Хотя по прогнозам предполагался второй уровень бури, который соответствует Кр-индексу, равному шести. С такой силой буря могла бы бушевать до полудня.
На следующий день ученые обещают бурю поменьше, соответствующую Кр-индексу, равному пяти единицам. Это значение расценивается как слабая буря. Однако для метеозависимых людей и небольшого возмущения магнитосферы Земли может оказаться достаточно, чтобы почувствовать недомогание.
Бурю прогнозируют с полуночи 29 октября до самого утра. Она стихнет не раньше полудня.