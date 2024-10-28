Магнитная буря накроет Ростовскую область 29 октября

По данным специалистов, магнитная буря должна была начаться еще в 06:00 мск 28 октября. Однако на деле до этого не дошло. Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности (Кр) достиг не достиг даже пяти единиц. Хотя по прогнозам предполагался второй уровень бури, который соответствует Кр-индексу, равному шести. С такой силой буря могла бы бушевать до полудня.