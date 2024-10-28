«На мусорках — новогодние елки»: как растут свалки на Комсомольской площади в Ростове

Ростовчане пожаловались на свалки с новогодними елками возле жилых домов

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В редакцию обратились жители Комсомольской площади в Ростове. Люди рассказали, что возле мусорных жбанов на улице Стадионная и Целиноградская образовались огромные свалочные очаги, на которых еще с Нового года лежат елки.