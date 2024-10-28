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Posted 28 октября, 14:20

Published 28 октября, 14:20

Modified 28 октября, 14:22

Updated 28 октября, 14:22

Фото иллюстрирует ситуацию возле жилых домов на улице Каширской в Ростове.

«На мусорках — новогодние елки»: как растут свалки на Комсомольской площади в Ростове

28 октября 2024, 14:20
Фото: rostovgazeta.ru
Фото иллюстрирует ситуацию возле жилых домов на улице Каширской в Ростове.

Ростовчане пожаловались на свалки с новогодними елками возле жилых домов

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Эксклюзив
В редакцию обратились жители Комсомольской площади в Ростове. Люди рассказали, что возле мусорных жбанов на улице Стадионная и Целиноградская образовались огромные свалочные очаги, на которых еще с Нового года лежат елки.

Жители домов на Комсомольской площади в Ростове рассказывают, что мусорные жбаны очищают регулярно. Но свалки возле контейнерных площадок продолжают расти.

«Представляете, там с Нового года лежат елки! Недобросовестные люди подкидывают мусор. Рядом порубили деревья, и остатки стволов тоже валялись возле домов. Я пожаловалась — убрали, а остатки от них побросали в кучу рядом», — возмущается ростовчанка.
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По словам собеседницы, кучи мусора располагаются в районе домов №5 и 7 на улице Стадионной, на повороте Целиноградской, 11.

Свалки расположились в районе домов № 5 и 7 на улице Стадионной, на повороте Целиноградской, 11 в Ростове.Свалки расположились в районе домов № 5 и 7 на улице Стадионной, на повороте Целиноградской, 11 в Ростове.
Свалки расположились в районе домов № 5 и 7 на улице Стадионной, на повороте Целиноградской, 11 в Ростове.Свалки расположились в районе домов № 5 и 7 на улице Стадионной, на повороте Целиноградской, 11 в Ростове.
Свалки расположились в районе домов № 5 и 7 на улице Стадионной, на повороте Целиноградской, 11 в Ростове.. Фото: rostovgazeta.ru

В администрации Октябрьского района Ростова объяснили, что вопрос по ликвидации свалочных очагов относится к компетенции Управления ЖКХ.

«Я передам информацию в Управление ЖКХ, чтобы они приняли в работу», — пообещал сотрудник администрации корреспонденту RostovGazeta.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в свалках отходов погрязли рощи в Ростовской области.

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