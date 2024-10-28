«На мусорках — новогодние елки»: как растут свалки на Комсомольской площади в Ростове

Posted 28 октября, 14:20
Published 28 октября, 14:20
Modified 28 октября, 14:22
Updated 28 октября, 14:22
Жители домов на Комсомольской площади в Ростове рассказывают, что мусорные жбаны очищают регулярно. Но свалки возле контейнерных площадок продолжают расти.
«Представляете, там с Нового года лежат елки! Недобросовестные люди подкидывают мусор. Рядом порубили деревья, и остатки стволов тоже валялись возле домов. Я пожаловалась — убрали, а остатки от них побросали в кучу рядом», — возмущается ростовчанка.
По словам собеседницы, кучи мусора располагаются в районе домов №5 и 7 на улице Стадионной, на повороте Целиноградской, 11.
В администрации Октябрьского района Ростова объяснили, что вопрос по ликвидации свалочных очагов относится к компетенции Управления ЖКХ.
«Я передам информацию в Управление ЖКХ, чтобы они приняли в работу», — пообещал сотрудник администрации корреспонденту RostovGazeta.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в свалках отходов погрязли рощи в Ростовской области.