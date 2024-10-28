rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 18:01

Published 28 октября, 18:01

Modified 28 октября, 18:01

Updated 28 октября, 18:01

Последняя неделе октября принесёт в регион перепады температур

Перепады температуры в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области

28 октября 2024, 18:01
Фото: rostovgazeta.ru
Последняя неделе октября принесёт в регион перепады температур
Последняя неделе октября принесёт в регион перепады температур, следует из прогнозов синоптиков.

Во вторник, 29 октября, в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха поднимется до +15 — +18 градусов на юге области и +9 — +14 градусов в остальных районах. Ночью похолодает до +4 — +9 градусов. Местами возможны заморозки до -2 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

30 и 31 октября также не исключены осадки. Заморозков не будет, но температура ночью едва превысит нулевую отметку. Днём стоит ждать +8 — +13 градусов, а на юге Ростовской области — +16 градусов.

Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь
Узнать подробнее

Ранее в «Фобосе» рассказали, когда дожди перестанут заливать Ростовскую область.

Читайте также:
Электрички «Ростов — Краснодар» решили временно отменитьФутбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»Пострадали дети: подробности жесткого ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-АзовОбщественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционерыТуристы массово приедут в Ростов-на-Дону на всю зимуСтало известно, где купить самые дешевые квартиры в новостройках РостоваПоезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Погода в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика