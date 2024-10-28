Перепады температуры в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области

Posted 28 октября, 18:01
Published 28 октября, 18:01
Modified 28 октября, 18:01
Updated 28 октября, 18:01
Во вторник, 29 октября, в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха поднимется до +15 — +18 градусов на юге области и +9 — +14 градусов в остальных районах. Ночью похолодает до +4 — +9 градусов. Местами возможны заморозки до -2 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
30 и 31 октября также не исключены осадки. Заморозков не будет, но температура ночью едва превысит нулевую отметку. Днём стоит ждать +8 — +13 градусов, а на юге Ростовской области — +16 градусов.