Рабы на ферме и школьные конфликты: в каких скандалах заметили ростовских цыган

Posted 28 октября, 13:47
Published 28 октября, 13:47
Modified 28 октября, 13:50
Updated 28 октября, 13:50
Самая громкая история, к которой оказались причастны цыгане, произошла в 20-х числах октября. В 30 километрах от Ростова, в хуторе Слава Труда Аксайского района обнаружили 18 человек, оказавшихся в неволе. Как выяснилось, люди жили в старых грязных бараках, без телефонов, документов и денег. Женщины трудились на кухне, мужчины — в поле. За работу все получали пару кусков хлеба и чай.
Когда на ферму привезли «новенького», то забыли забрать телефон. Так узники смогли связаться с родственниками и попросить о помощи. Волонтеры и полиция, приехав на место, ужаснулись условиям, в которых держали рабов. По их словам, там стоял ужасный запах, а люди выглядели изможденно.
Вскоре удалось выяснить, кто их держал в бараках и избивал при попытке бегства. Главным подозреваемым после опроса потерпевших стал цыган Радж Лиманский.
Мужчина родился и вырос в городе Азове. К 44 годам он уже несколько раз становился фигурантом уголовных дел: за похищение человека и мошенничество. В случае с последним Раджа отпустили под подписку о невыезде, но он решил скрыться от следствия. Мужчину объявляли в федеральный розыск.
Кроме того, Радж лежал в психбольнице. Оттуда он тоже сбежал, и снова его объявили в оперативный розыск. Прежде чем возглавить ферму, мужчина работал механиком-наладчиком и слесарем.
После того, как историю 18 человек, попавших в рабство, предали огласке, этим заинтересовался Следком. По факту сообщений возбудили уголовное дело об использовании рабского труда в отношении двух и более лиц с изъятием, сокрытием, либо уничтожением документов, удостоверяющих личность.
Подозреваемого Раджа Лиманского, известного среди потерпевших как Батя, задержали. Аксайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря включительно.
После задержания Раджа Лиманского на его защиту встал целый табор. Родственники нагрянули в отдел полиции. Цыгане утверждали, все обвинения ложные. В соцсетях и СМИ сообщали о том, что родственники даже выкрикивали угрозы освобожденным рабам, но в СУ СКР по Ростовской области опровергли это.
В середине октября еще один скандал с участием цыган произошел в Азовском районе. Там подрались двое ребят и пожаловались родителям друг на друга. По словам 13-летнего подростка из цыганской семьи, младшеклассник порвал ему рюкзак. Родственники не смогли остаться в стороне. По данным СМИ, они стали угрожать 9-летнему мальчику и его родителям.
Тем временем мать подростка побеседовала и с директором школы. По словам педагога, женщина якобы оскорбила ее нецензурной бранью. И директор, и семья мальчика, порвавшего рюкзак, написали заявление в полицию.
А в сентябре из-за ссоры школьников родители одного из них повредили автомобиль другому. Предположительно, агрессивно настроенными родственниками оказались представители цыганской диаспоры. После инцидента Следком возбудил уголовное дело.