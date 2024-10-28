Рабы на ферме и школьные конфликты: в каких скандалах заметили ростовских цыган

Самая громкая история, к которой оказались причастны цыгане, произошла в 20-х числах октября. В 30 километрах от Ростова, в хуторе Слава Труда Аксайского района обнаружили 18 человек, оказавшихся в неволе. Как выяснилось, люди жили в старых грязных бараках, без телефонов, документов и денег. Женщины трудились на кухне, мужчины — в поле. За работу все получали пару кусков хлеба и чай.