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Posted 28 октября, 13:31

Published 28 октября, 13:31

Modified 28 октября, 13:33

Updated 28 октября, 13:33

Останки неизвестного велосипедиста нашли в лесу в Волгодонском районе

Разложившийся труп велосипедиста нашли у детского лагеря в Ростовской области

28 октября 2024, 13:31
Фото: Картинка для иллюстрации. Изображение Midjourney
Останки неизвестного велосипедиста нашли в лесу в Волгодонском районе
Останки неизвестного велосипедиста нашли в лесопосадке в Волгодонском районе, пишет «Блокнот Волгодонск».

Грибник обнаружил останки мужчины в лесопосадке, недалеко от детского лагеря «Маяк» в Волгодонске. На место он вызвал сотрудников полиции.

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Останки неизвестного успели разложиться до состояния скелета. Предположительно, умершему было около 55 лет. Рядом с трупом лежал велосипед. В лесопосадке тело могло пролежать около двух месяцев.

Личность мужчины пытаются установить эксперты.

Ранее тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития на Западном в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что девушка не удержала равновесие и выпала из окна.

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