Разложившийся труп велосипедиста нашли у детского лагеря в Ростовской области

Posted 28 октября, 13:31
Published 28 октября, 13:31
Modified 28 октября, 13:33
Updated 28 октября, 13:33
Грибник обнаружил останки мужчины в лесопосадке, недалеко от детского лагеря «Маяк» в Волгодонске. На место он вызвал сотрудников полиции.
Останки неизвестного успели разложиться до состояния скелета. Предположительно, умершему было около 55 лет. Рядом с трупом лежал велосипед. В лесопосадке тело могло пролежать около двух месяцев.
Личность мужчины пытаются установить эксперты.
Ранее тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития на Западном в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что девушка не удержала равновесие и выпала из окна.