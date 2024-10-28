Резидент «Инсайт Люди» Вероника Данцова открыла секреты ведения блога юным медийщикам

Posted 28 октября, 15:34
Published 28 октября, 15:34
Modified 28 октября, 15:35
Updated 28 октября, 15:35
«Самый первый этап ведения блога — это выстраивание начальной стратегии по развитию, что поможет определить целевую аудиторию, направление, соответствующие варианты продвижения и так далее. Творчество — это лишь одна из составляющих успешного блогера, ведь помимо креативного мышления автор должен регулярно проводить аналитику и повышать свои навыки», — отметила Вероника Данцова.
Бьюти-блогер дала советы по оформлению профиля и поделилась лайфхаками о монтаже, съемке, работе на камеру. Вероника также обсудила роль создания уникального образа и его подачи, посоветовала слушателям, как набрать и удержать внимание аудитории. Кроме того, в качестве примера блогер рассказала о собственном опыте по раскрутке личного бренда и о том, как в самом начале пути реагировать на хейт.
Медиакампус уже в пятый раз собирает талантливых жителей Ростовской области в возрасте от 14 до 25 лет. Организаторами проекта являются комитет по молодежной политике Ростовской области и государственным автономным учреждением Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив».