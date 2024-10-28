Резидент «Инсайт Люди» Вероника Данцова открыла секреты ведения блога юным медийщикам

Бьюти-блогер дала советы по оформлению профиля и поделилась лайфхаками о монтаже, съемке, работе на камеру. Вероника также обсудила роль создания уникального образа и его подачи, посоветовала слушателям, как набрать и удержать внимание аудитории. Кроме того, в качестве примера блогер рассказала о собственном опыте по раскрутке личного бренда и о том, как в самом начале пути реагировать на хейт.