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Posted 28 октября, 15:34

Published 28 октября, 15:34

Modified 28 октября, 15:35

Updated 28 октября, 15:35

Резидент «Инсайт Люди» Вероника Данцова открыла секреты ведения блога юным медийщикам

Резидент «Инсайт Люди» Вероника Данцова открыла секреты ведения блога юным медийщикам

28 октября 2024, 15:34
Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»
26 октября резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», бьюти-блогер Вероника Данцова выступила в качестве спикера в Ростове-на-Дону. Она провела лекцию в рамках образовательного проекта «Медиакампус #ДонМолодой».

«Самый первый этап ведения блога — это выстраивание начальной стратегии по развитию, что поможет определить целевую аудиторию, направление, соответствующие варианты продвижения и так далее. Творчество — это лишь одна из составляющих успешного блогера, ведь помимо креативного мышления автор должен регулярно проводить аналитику и повышать свои навыки», — отметила Вероника Данцова.

Бьюти-блогер дала советы по оформлению профиля и поделилась лайфхаками о монтаже, съемке, работе на камеру. Вероника также обсудила роль создания уникального образа и его подачи, посоветовала слушателям, как набрать и удержать внимание аудитории. Кроме того, в качестве примера блогер рассказала о собственном опыте по раскрутке личного бренда и о том, как в самом начале пути реагировать на хейт.

Фото: пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»

Медиакампус уже в пятый раз собирает талантливых жителей Ростовской области в возрасте от 14 до 25 лет. Организаторами проекта являются комитет по молодежной политике Ростовской области и государственным автономным учреждением Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив».

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