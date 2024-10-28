Ростовская область обогнала Кубань по развитию науки и технологий

Рейтинг подготовило РИА «Новости». Согласно графику, Ростовская область расположилась на 15 месте, набрав почти 51 рейтинговый балл. С большим отрывом на 46 месте находится соседний Краснодарский край с 32,3 баллами. Регион при этом улучшил личный показатель: в 2023 году он был на 48 месте.