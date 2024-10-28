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Posted 28 октября, 06:12

Published 28 октября, 06:12

Modified 28 октября, 06:14

Updated 28 октября, 06:14

Ростовская область обогнала Кубань по развитию науки и технологий

Ростовская область обогнала Кубань по развитию науки и технологий

28 октября 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney
Ростовская область обогнала Кубань по развитию науки и технологий
В рейтинге субъектов РФ по научно-технологическому развитию Ростовская область обогнала Краснодарский край. По сравнению с предыдущим годом донской регион опустился на строчку ниже, но все равно занял более высокое место, чем соседняя Кубань.

Рейтинг подготовило РИА «Новости». Согласно графику, Ростовская область расположилась на 15 месте, набрав почти 51 рейтинговый балл. С большим отрывом на 46 месте находится соседний Краснодарский край с 32,3 баллами. Регион при этом улучшил личный показатель: в 2023 году он был на 48 месте.

Среди субъектов Южного федерального округа донской край занимает первое место. На втором — Волгоградская область (33 место в рейтинге, 39,47 балла). Аутсайдерами оказались Калмыкия (78 место, 15,12 балла), Адыгея (71 место, 19,19 балла) и Астраханская область (66 место, 22,38 балла). Крым набрал 29,71 балла и оказался на 53 месте, Севастополь — 27,66 балла, что позволило занять 60 место.

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По России лидерами в научно-технологическом развитии остаются Москва (81,15 балла), Санкт-Петербург (70,99 балла) и Татарстан (69,44 балла).

Ранее стало известно, сколько этанола за год выпивают жители Ростовской области.

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