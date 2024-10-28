Ростовская область обогнала Кубань по развитию науки и технологий

Posted 28 октября, 06:12
Published 28 октября, 06:12
Modified 28 октября, 06:14
Updated 28 октября, 06:14
Рейтинг подготовило РИА «Новости». Согласно графику, Ростовская область расположилась на 15 месте, набрав почти 51 рейтинговый балл. С большим отрывом на 46 месте находится соседний Краснодарский край с 32,3 баллами. Регион при этом улучшил личный показатель: в 2023 году он был на 48 месте.
Среди субъектов Южного федерального округа донской край занимает первое место. На втором — Волгоградская область (33 место в рейтинге, 39,47 балла). Аутсайдерами оказались Калмыкия (78 место, 15,12 балла), Адыгея (71 место, 19,19 балла) и Астраханская область (66 место, 22,38 балла). Крым набрал 29,71 балла и оказался на 53 месте, Севастополь — 27,66 балла, что позволило занять 60 место.
По России лидерами в научно-технологическом развитии остаются Москва (81,15 балла), Санкт-Петербург (70,99 балла) и Татарстан (69,44 балла).
Ранее стало известно, сколько этанола за год выпивают жители Ростовской области.