СМИ сообщают о скорой отставке губернатора Ростовской области

Голубева считают одним из прирожденных губернаторов, которые успешно руководят регионом. Он относится к лучшей части губернаторского корпуса. Так что претензий по управлению областью к Василию Юрьевичу нет. Однако специалисты отмечают, что пора давать дорогу молодым. С ними согласны и местные коллеги из Ростовской области.