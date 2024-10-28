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Posted 28 октября, 06:55

Published 28 октября, 06:55

Modified 28 октября, 06:57

Updated 28 октября, 06:57

СМИ сообщают о скорой отставке губернатора Ростовской области

СМИ сообщают о скорой отставке губернатора Ростовской области

28 октября 2024, 06:55
Фото: тг Василия Голубева. https://t.me/golubev_vu/1454
СМИ сообщают о скорой отставке губернатора Ростовской области
Губернатору Ростовской области Василию Голубеву пророчат скорую отставку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

Близкие к администрации президента источники утверждают, что до конца 2024 года Василия Голубева могут снять с поста главы региона. Окончательное решение примет Владимир Путин.

Вероятной причиной кадровых изменений в правительстве Ростовской области эксперты называют длительное пребывание Голубева на посту губернатора. Он занимает эту должность с 2010 года. После окончания срока его дважды переизбирали в 2010 и 2020 годах. Третий срок должен закончиться в 2025-м.

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Голубева считают одним из прирожденных губернаторов, которые успешно руководят регионом. Он относится к лучшей части губернаторского корпуса. Так что претензий по управлению областью к Василию Юрьевичу нет. Однако специалисты отмечают, что пора давать дорогу молодым. С ними согласны и местные коллеги из Ростовской области.

Основные отставки могут начаться уже весной 2025 года.

Ранее стало известно, что об отставке думает и главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин.

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