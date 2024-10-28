Снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области

В соседних районах, Миллеровском и Кашарском, первый снег обещают не раньше 6 ноября. В этот день воздух прогреется до +4 градусов, при этом ночных заморозков не будет. Поэтому местным жителям не стоит опасаться гололеда на следующее утро. Кроме того, 6 числа ожидается снег повторно в Чертковском и Шолоховском районах. Там прогнозируют похожую погоду — температура не опустится ниже +1.