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Posted 28 октября, 19:10

Published 28 октября, 19:10

Modified 28 октября, 19:12

Updated 28 октября, 19:12

Первый снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области

Снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области

28 октября 2024, 19:10
Фото: 1MI
Первый снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области
В Ростовской области первый снег ожидается через неделю. Белые хлопья накроют северную часть региона буквально через неделю.

По данным платформы «Яндекс.Погода», снегопад начнется днем 4 ноября в Чертковском и Шолоховском районах. Из-за плюсовой температуры (около +3) снежные осадки быстро растают, появится слякоть. Ночью столбик термометра опустится к нулю, что может привести к гололеду с утра.

В соседних районах, Миллеровском и Кашарском, первый снег обещают не раньше 6 ноября. В этот день воздух прогреется до +4 градусов, при этом ночных заморозков не будет. Поэтому местным жителям не стоит опасаться гололеда на следующее утро. Кроме того, 6 числа ожидается снег повторно в Чертковском и Шолоховском районах. Там прогнозируют похожую погоду — температура не опустится ниже +1.

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Боковский район снег минует. По прогнозу 4 ноября там пройдет небольшой дождь, а через сутки и вовсе ожидается солнечная погода.

Ранее стала известна погода на весь ноябрь в Ростовской области.

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