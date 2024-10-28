Суд запретил строить торговый центр на площади Ленина в Ростове

Истец выступил против строительства ТЦ на площади Ленина в Ростове, напротив гостиницы «Амакс». Дело в том, что фундамент здания заходит в охранную зону газопровода. Это создаёт препятствия для ремонта и обслуживания газового оборудования. Также «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» потребовало демонтировать уже возведённую часть ТЦ.