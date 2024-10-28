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Posted 28 октября, 13:54

Published 28 октября, 13:54

Modified 28 октября, 13:56

Updated 28 октября, 13:56

Арбитражный суд запретил продолжать строительство торгового центра напротив гостиницы «Амакс» в Ростове

Суд запретил строить торговый центр на площади Ленина в Ростове

28 октября 2024, 13:54
Фото: 1MI
Арбитражный суд запретил продолжать строительство торгового центра напротив гостиницы «Амакс» в Ростове
Арбитражный суд запретил продолжать строительство торгового центра напротив гостиницы «Амакс» в Ростове, следует из данных в картотеке дел.

Летом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подало иск к предпринимательнице Зухре Бугровой. Третьей стороной по делу проходил департамент градостроительства Ростова.

«Газпром» в Ростове требует в суде остановить строительство ТЦ на площади Ленина
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Истец выступил против строительства ТЦ на площади Ленина в Ростове, напротив гостиницы «Амакс». Дело в том, что фундамент здания заходит в охранную зону газопровода. Это создаёт препятствия для ремонта и обслуживания газового оборудования. Также «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» потребовало демонтировать уже возведённую часть ТЦ.

На время разбирательств суд запретил строительные работы и продажу земельного участка. Застройщица Зухра Бугрова оспаривала это решение, указывая на то, что терпит огромные убытки. Но суд остался не приклонен из-за опасения создания аварийной ситуации на объекте.

Строительство ТЦ на площади Ленина началось в марте 2024 года. Возведение торгового центра на месте снесённого в начале нулевых фонтана вызвало протесты ростовчан. Жители даже обращались в суд, чтобы оспорить это решение на проиграли.

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