Суд запретил строить торговый центр на площади Ленина в Ростове

Posted 28 октября, 13:54
Published 28 октября, 13:54
Modified 28 октября, 13:56
Updated 28 октября, 13:56
Летом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подало иск к предпринимательнице Зухре Бугровой. Третьей стороной по делу проходил департамент градостроительства Ростова.
Истец выступил против строительства ТЦ на площади Ленина в Ростове, напротив гостиницы «Амакс». Дело в том, что фундамент здания заходит в охранную зону газопровода. Это создаёт препятствия для ремонта и обслуживания газового оборудования. Также «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» потребовало демонтировать уже возведённую часть ТЦ.
На время разбирательств суд запретил строительные работы и продажу земельного участка. Застройщица Зухра Бугрова оспаривала это решение, указывая на то, что терпит огромные убытки. Но суд остался не приклонен из-за опасения создания аварийной ситуации на объекте.
Строительство ТЦ на площади Ленина началось в марте 2024 года. Возведение торгового центра на месте снесённого в начале нулевых фонтана вызвало протесты ростовчан. Жители даже обращались в суд, чтобы оспорить это решение на проиграли.