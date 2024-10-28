Тепло почти до +20 градусов придет в Ростовскую область

Posted 28 октября, 05:20
Published 28 октября, 05:20
Modified 28 октября, 06:15
Updated 28 октября, 06:15
Ночью и утром в регионе ожидается густой туман. Ветер усилится до 11 метров в секунду. Температура воздуха в донской столице составит около +7…_9 градусов ночью и порядка +13…+15 — днем.
В среднем по области столбик термометра при ясной погоде может опуститься до +2 градусов ночью. В светлое время суток потеплеет до +9…+14, на юге — до +18 (в Сальском, Егорлыкском, Песчанокопском районах).
На следующий день на севере области (Чертковский, Шолоховский районы) возможны небольшие заморозки (до -2 при прояснениях). Самая теплая погода в южной части региона днем не превысит +16 градусов.
Ранее стало известно, какие перепады температуры ждут жителей Ростовской области в ноябре.