Что касается распространенного стереотипа о притеснении женщин в Тунисе, то он ошибочен. Тунис является либеральным государством, где права женщин тщательно защищены. Христина Романенко, руководитель Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты, подчеркивает, что в Тунисе отсутствует половая дискриминация. Она также упомянула, что 13 августа в стране отмечается День тунисской женщины. В этот день в Москве был подписан контракт о сотрудничестве между тунисской компанией Telnet Holding и «Роскосмосом» в области космических технологий. Женщины-космонавты из Туниса посетят Россию, и среди них будут выбраны кандидаты для отправки в космос.