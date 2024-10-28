Posted 28 октября, 12:33
Published 28 октября, 12:33
Modified 28 октября, 12:35
Updated 28 октября, 12:35
Тунис имеет долгую историю взаимодействия с Россией, которая насчитывает больше ста лет. В 1921 году к тунисским берегам прибыла русская эскадра императорского флота. Тысячи российских аристократов, спасавшихся от революции, остались в этой стране, существенно повлияв на её развитие через деятельность в строительстве, образовании и здравоохранении. В настоящее время страны продолжают активное сотрудничество в сферах экономики, политики и туризма.
По словам Юрия Зайцева, руководителя представительства Россотрудничества в Тунисе, у страны имеются значительные возможности для роста. Тунис славится не только туризмом и историческими достопримечательностями Карфагена, но и множеством других аспектов. Россия также может предложить разнообразные возможности Тунису. Недавний визит Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, в 2023 году стал знаковым событием. Поступает большое количество предложений о сотрудничестве как на федеральном, так и на региональном уровне.
Тунис для россиян стал известным туристическим направлением. Его живописные морские побережья, которые простираются вдоль границы государства, привлекают множество путешественников, а тунисцы проявляют дружелюбие к россиянам и Российской Федерации.
Сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться, охватывая не только сферу туризма, но и культурный обмен. Предприниматель Мехди Дусс отмечает, что россияне демонстрируют высокий уровень терпения, а Россия подарила ему возможности для обучения, а также семью и друзей.
Что касается распространенного стереотипа о притеснении женщин в Тунисе, то он ошибочен. Тунис является либеральным государством, где права женщин тщательно защищены. Христина Романенко, руководитель Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты, подчеркивает, что в Тунисе отсутствует половая дискриминация. Она также упомянула, что 13 августа в стране отмечается День тунисской женщины. В этот день в Москве был подписан контракт о сотрудничестве между тунисской компанией Telnet Holding и «Роскосмосом» в области космических технологий. Женщины-космонавты из Туниса посетят Россию, и среди них будут выбраны кандидаты для отправки в космос.
Проект «Новый мир» представляет собой документальный цикл фильмов, посвященный отношениям России и стран-партнеров. В первом сезоне рассматриваются взаимоотношения с Китаем, Бразилией, Индией, Сербией, ЮАР и Белоруссией, а во втором — с Кубой, Тунисом, ОАЭ, Индонезией и Египтом.
Каждый фильм иллюстрирует культурные, экономические, исторические и личные связи между двумя странами, а также общую цель, направленную на строительство многополярного мира. Проект акцентирует внимание на том, как воспринимают русских в разных уголках мира, и формирует мировоззрение о России у различных народов. Основная задача состоит в том, чтобы продемонстрировать, что Российская Федерация занимает одну из ведущих позиций в мировой элите в условиях многополярности. Этот проект был разработан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).