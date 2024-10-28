В Батайске задержали пожилого мужчину, домогавшегося детей

Posted 28 октября, 12:52
Published 28 октября, 12:52
Modified 28 октября, 13:14
Updated 28 октября, 13:14
Происшествие случилось в Батайске на днях. Пожилой мужчина сидел в припаркованном авто. Затем он заметил несколько несовершеннолетних девочек и вышел из машины. Глядя на школьниц, он совершал «развратные действия».
Полиция и следователи смогли оперативно задержать мужчину. Он полностью сознался в содеянном. Его заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в «Белом лебеде» скончался маньяк-душитель из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев. Его называли «каменским Чикатило».