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Posted 28 октября, 12:52

Published 28 октября, 12:52

Modified 28 октября, 13:14

Updated 28 октября, 13:14

В Батайске мужчина подозревается в преступлении против половой неприкосновенности

В Батайске задержали пожилого мужчину, домогавшегося детей

28 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
В Батайске мужчина подозревается в преступлении против половой неприкосновенности
В Батайске мужчина подозревается в преступлении против половой неприкосновенности, сообщили в управлении СК РФ по Ростовской области.

Происшествие случилось в Батайске на днях. Пожилой мужчина сидел в припаркованном авто. Затем он заметил несколько несовершеннолетних девочек и вышел из машины. Глядя на школьниц, он совершал «развратные действия».

Полиция и следователи смогли оперативно задержать мужчину. Он полностью сознался в содеянном. Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее в «Белом лебеде» скончался маньяк-душитель из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев. Его называли «каменским Чикатило».

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