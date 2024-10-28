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Posted 28 октября, 10:27

Published 28 октября, 10:27

Modified 28 октября, 13:21

Updated 28 октября, 13:21

В Ростове мужчина пытался пронести на вокзал сумку с боеприпасами

В Ростове мужчина пытался пронести на вокзал сумку с боеприпасами

28 октября 2024, 10:27
Фото: Шедеврум
В Ростове мужчина пытался пронести на вокзал сумку с боеприпасами

Турист с боеприпасами приехал на железнодорожный вокзал в Ростове

В Ростове-на-Дону транспортные полицейские обнаружили десятки патронов у жителя Свердловской области, прибывшего на ж/д вокзал, сообщает УТ МВД по СКФО 28 октября.

Боеприпасы обнаружили во время досмотра у входа в Главный железнодорожный вокзал. Мужчина нес их в сумке. Когда сотрудники МВД увидели порядка 60 патронов, то потребовали необходимые для них документы. Оказалось, что разрешения на боеприпасы у 47-летнего туриста не было.

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По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношению боеприпасов. Санкциями этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Мужчину не стали задерживать на месте, но обязали явиться в отдел МВД.

Ранее с крупной партией оружия и взрывчатки задержали жителя Ростова.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#МВД#Уголовное дело#Боеприпасы#Турист
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