В Ростове мужчина пытался пронести на вокзал сумку с боеприпасами

Боеприпасы обнаружили во время досмотра у входа в Главный железнодорожный вокзал. Мужчина нес их в сумке. Когда сотрудники МВД увидели порядка 60 патронов, то потребовали необходимые для них документы. Оказалось, что разрешения на боеприпасы у 47-летнего туриста не было.