В Ростове мужчина пытался пронести на вокзал сумку с боеприпасами

Posted 28 октября, 10:27
Published 28 октября, 10:27
Modified 28 октября, 13:21
Updated 28 октября, 13:21
Боеприпасы обнаружили во время досмотра у входа в Главный железнодорожный вокзал. Мужчина нес их в сумке. Когда сотрудники МВД увидели порядка 60 патронов, то потребовали необходимые для них документы. Оказалось, что разрешения на боеприпасы у 47-летнего туриста не было.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношению боеприпасов. Санкциями этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Мужчину не стали задерживать на месте, но обязали явиться в отдел МВД.
Ранее с крупной партией оружия и взрывчатки задержали жителя Ростова.