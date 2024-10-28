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Posted 28 октября, 07:07

Published 28 октября, 07:07

Modified 28 октября, 07:08

Updated 28 октября, 07:08

В Ростовской области продолжают выявлять «серых» возчиков мусора

В Ростовской области продолжают выявлять «серых» возчиков мусора

28 октября 2024, 07:07
Фото: Правительство Ростовской области
Более 290 административных протоколов составлено в отношении водителей которые занимаются вывозом мусора по «серой» схеме.

Сотрудники административной инспекции региона продолжают выявлять нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Фигурантами административных правонарушений, как правило, становятся граждане игнорирующие установленные правила благоустройства. Они вывозят строительные и органические отходы в неустановленные места. Оставляют мусор в полях, лесополосах, оврагах и вблизи водоохранных зон.

Они привозят и складируют мусор, не заботясь о правилах его транспортировки и утилизации, что является нарушением законодательства.

Кроме того «серые» возчики работают без лицензии, а экономия на официальных полигонах, наносит непоправимый ущерб окружающей среде.

В текущем году в отношении таких водителей составлено более 290 протоколов по нарушению правил благоустройства. Размер штрафа для физических лиц доходит до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 70 тысяч рублей.

По мнению начальника областной административной инспекции Николая Копичка, навалы мусора являются «показателем» культуры и отношения человека к природе.

— Мы выявляем нарушителей, штрафуем их, но, к сожалению, некоторые продолжают нарушать закон. Главная ответственность в борьбе с «серыми» возчиками лежит на муниципалитетах. Главы должны постоянно держать этот вопрос на контроле, — говорит Николай Копичка.

Добавим, что мероприятия по выявлению нарушителей и привлечению их к административной ответственности административной инспекцией Ростовской области проходит регулярно.

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