В Ростовской области продолжают выявлять «серых» возчиков мусора

В текущем году в отношении таких водителей составлено более 290 протоколов по нарушению правил благоустройства. Размер штрафа для физических лиц доходит до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 70 тысяч рублей.