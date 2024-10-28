В Ростовской области продолжают выявлять «серых» возчиков мусора

Posted 28 октября, 07:07
Published 28 октября, 07:07
Modified 28 октября, 07:08
Updated 28 октября, 07:08
Сотрудники административной инспекции региона продолжают выявлять нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Фигурантами административных правонарушений, как правило, становятся граждане игнорирующие установленные правила благоустройства. Они вывозят строительные и органические отходы в неустановленные места. Оставляют мусор в полях, лесополосах, оврагах и вблизи водоохранных зон.
Они привозят и складируют мусор, не заботясь о правилах его транспортировки и утилизации, что является нарушением законодательства.
Кроме того «серые» возчики работают без лицензии, а экономия на официальных полигонах, наносит непоправимый ущерб окружающей среде.
В текущем году в отношении таких водителей составлено более 290 протоколов по нарушению правил благоустройства. Размер штрафа для физических лиц доходит до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 70 тысяч рублей.
По мнению начальника областной административной инспекции Николая Копичка, навалы мусора являются «показателем» культуры и отношения человека к природе.
— Мы выявляем нарушителей, штрафуем их, но, к сожалению, некоторые продолжают нарушать закон. Главная ответственность в борьбе с «серыми» возчиками лежит на муниципалитетах. Главы должны постоянно держать этот вопрос на контроле, — говорит Николай Копичка.
Добавим, что мероприятия по выявлению нарушителей и привлечению их к административной ответственности административной инспекцией Ростовской области проходит регулярно.