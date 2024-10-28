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Posted 28 октября, 09:16

Published 28 октября, 09:16

Modified 28 октября, 09:18

Updated 28 октября, 09:18

Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о скорой отставке Голубева

Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о скорой отставке Голубева

28 октября 2024, 09:16
Фото: тг Василия Голубева. https://t.me/golubev_vu/1273
Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о скорой отставке Голубева
Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова прокомментировала сообщения в СМИ о скорой отставке Василия Голубева.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области, губернатор вместе со своей командой активно погружен в актуальную повестку.

— Кадровые вопросы — прерогатива президента. На сегодняшний день Василий Юрьевич и вся команда активно погружены в существующую повестку: определяются параметры бюджета региона на трехлетку, формируются региональные проекты новых нацпроектов, в том числе по развитию опорных населенных пунктов, — цитирует СМИ Ирину Четвертакову.

Пресс-секретарь добавила, что конец года — напряженный период завершения финансового года, а выполнение годовых задач и проектов требует особого контроля.

Новости о снятии Василия Голубева с поста губернатора региона появились утром 28 октября.

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