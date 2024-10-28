Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о скорой отставке Голубева

Posted 28 октября, 09:16
Published 28 октября, 09:16
Modified 28 октября, 09:18
Updated 28 октября, 09:18
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области, губернатор вместе со своей командой активно погружен в актуальную повестку.
— Кадровые вопросы — прерогатива президента. На сегодняшний день Василий Юрьевич и вся команда активно погружены в существующую повестку: определяются параметры бюджета региона на трехлетку, формируются региональные проекты новых нацпроектов, в том числе по развитию опорных населенных пунктов, — цитирует СМИ Ирину Четвертакову.
Пресс-секретарь добавила, что конец года — напряженный период завершения финансового года, а выполнение годовых задач и проектов требует особого контроля.
Новости о снятии Василия Голубева с поста губернатора региона появились утром 28 октября.