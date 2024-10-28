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Posted 28 октября, 17:34

Published 28 октября, 17:34

Modified 28 октября, 17:34

Updated 28 октября, 17:34

Из-за дождей водителям стоит быть безопаснее на дорогах в Ростовской области

Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах Ростовской области

28 октября 2024, 17:34
Фото: 1MI
Из-за дождей водителям стоит быть безопаснее на дорогах в Ростовской области
Из-за дождей водителям стоит быть безопаснее и аккуратнее на дорогах в Ростовской области, предупредили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Осадки прогнозируются в течение всей недели. На мокрых трассах возрастает риск ДТП. Поэтому водителей просят быть предельно внимательными. Инспекторы рекомендуют снижать скорость, увеличить дистанцию и использовать фары. Помимо этого, стоит осторожнее проезжать лужи.

Пешеходов тоже просят проявить внимательность и надевать светлую или световозвращающую одежду, чтобы быть заметнее на дорогах.

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Ранее женщина на легковушке сбила пенсионерку на «зебре» в Ростовской области. ДТП произошло в Шахтах накануне.

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