Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах Ростовской области

Posted 28 октября, 17:34
Published 28 октября, 17:34
Modified 28 октября, 17:34
Updated 28 октября, 17:34
Осадки прогнозируются в течение всей недели. На мокрых трассах возрастает риск ДТП. Поэтому водителей просят быть предельно внимательными. Инспекторы рекомендуют снижать скорость, увеличить дистанцию и использовать фары. Помимо этого, стоит осторожнее проезжать лужи.
Пешеходов тоже просят проявить внимательность и надевать светлую или световозвращающую одежду, чтобы быть заметнее на дорогах.
Ранее женщина на легковушке сбила пенсионерку на «зебре» в Ростовской области. ДТП произошло в Шахтах накануне.