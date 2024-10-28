rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 08:26

Published 28 октября, 08:26

Modified 28 октября, 08:26

Updated 28 октября, 08:26

Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете

Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете

28 октября 2024, 08:26
Фото: Unsplash
Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете
Сюжет
Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta о штрафах за оскорбление. И напомнил, что оштрафовать ростовчан могут не только за оскорбления при личной встрече, но и за оскорбления через СМС, и даже через аудио сообщения в групповых чатах.

Юрист подчеркивает, что за оскорбление ростовчан предусмотрена административная ответственность. Под оскорблением признается любое унижение чести и достоинства другого лица. Причем неважно какого человека обидят — врача, педагога или представителя любой другой профессии.

«Административная ответственность за оскорбление предусмотрена не только при личном общении, но и через различного рода сообщения. Например, через СМС. Есть практика, когда суды рассматривали оскорбление через голосовые сообщения в групповых чатах», — отмечает Антон Габович.
Бастрыкин вмешался в скандал с оскорблением мигрантом девочки в Ростове
Узнать подробнее
Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернетеЮрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете
Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете. Фото: Unsplash

Юрист напоминает, что по Кодексу об административных правонарушениях, при самой простой форме оскорбления, без отягощения, административный штраф для простых ростовчан составит от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч. А для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

«Сейчас хотят отдельно выделить ответственность за оскорбление учителей учащимися. С этой инициативой выступили депутаты одной из партий. Однако у нас предусмотрена такая ответственность. И если учащийся оскорбил педагога, то можно обратиться в суд, и через суд признать факт оскорбления. Потребовать привлечение к ответственности и возмещение морального вреда», — резюмирует эксперт.

Ранее юрист рассказал RostovGazeta, как правильно отказаться от взятки в Ростовской области.

Юрист Габович рассказал, как правильно отказаться от взятки в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Позор!»: фанаты скандировали оскорбления с трибун после игры «Ростова» с «Факелом»Дизайнера в Ростове обвинили в оскорблении верующих из-за модного показаБизнес-омбудсмен Дереза загрустил из-за оскорблений ростовских предпринимателей
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Учителя#Ростов#Штрафы#Оскорбление#Административная ответственность#СМС#Групповые чаты#Кодекс об административных правонарушениях
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика