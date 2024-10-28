Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете

Posted 28 октября, 08:26
Published 28 октября, 08:26
Modified 28 октября, 08:26
Updated 28 октября, 08:26
Юрист подчеркивает, что за оскорбление ростовчан предусмотрена административная ответственность. Под оскорблением признается любое унижение чести и достоинства другого лица. Причем неважно какого человека обидят — врача, педагога или представителя любой другой профессии.
«Административная ответственность за оскорбление предусмотрена не только при личном общении, но и через различного рода сообщения. Например, через СМС. Есть практика, когда суды рассматривали оскорбление через голосовые сообщения в групповых чатах», — отмечает Антон Габович.
Юрист напоминает, что по Кодексу об административных правонарушениях, при самой простой форме оскорбления, без отягощения, административный штраф для простых ростовчан составит от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч. А для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
«Сейчас хотят отдельно выделить ответственность за оскорбление учителей учащимися. С этой инициативой выступили депутаты одной из партий. Однако у нас предусмотрена такая ответственность. И если учащийся оскорбил педагога, то можно обратиться в суд, и через суд признать факт оскорбления. Потребовать привлечение к ответственности и возмещение морального вреда», — резюмирует эксперт.
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