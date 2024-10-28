Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете

Юрист напоминает, что по Кодексу об административных правонарушениях, при самой простой форме оскорбления, без отягощения, административный штраф для простых ростовчан составит от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч. А для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.