Заммэра Москвы Ефимов рассказал, как преобразуют территории Москвы в рамках КРТ

Министр правительства Москвы Владислав Овчинский, глава департамента градостроительной политики, рассказал, что в новых жилых комплексах по программе реновации в просторные квартиры с улучшенной отделкой заселятся около 20 тысяч жителей столицы. На первых этажах новостроек предполагается открыть магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры, что гарантирует высокое качество проживания и уровень доступности товаров и услуг.