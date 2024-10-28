Заммэра Москвы Ефимов рассказал, как преобразуют территории Москвы в рамках КРТ

Posted 28 октября, 18:55
Published 28 октября, 18:55
Modified 28 октября, 18:55
Updated 28 октября, 18:55
Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы, ответственный за вопросы градостроительной политики и строительства, пишет mos.ru.
По его данным, в рамках КРТ запланировано реализовать 14 проектов на общей площади около 354 гектаров. Инвесторы намерены возвести новое жилье в различных административных округах столицы, включая Западный, Зеленоградский, Северный, Северо-Восточный, Северо-Западный и Юго-Восточный.
Владимир Ефимов подчеркнул, что будущие жилые комплексы будут обладать развитой инфраструктурой, объединяющей благоустроенные и озелененные территории, а также детские и спортивные площадки во дворах.
Министр правительства Москвы Максим Гаман, возглавляющий департамент городского имущества, сообщил, что в рамках 14 проектов КРТ планируется строительство около 9,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Из них около 5,7 миллиона квадратных метров будет представлять жилая недвижимость, включая коммерческую застройку, еще около 2,5 миллиона квадратных метров составят общественно-деловые и социальные объекты. Площадь будущих производственных объектов превысит миллион квадратных метров.
Министр правительства Москвы Владислав Овчинский, глава департамента градостроительной политики, рассказал, что в новых жилых комплексах по программе реновации в просторные квартиры с улучшенной отделкой заселятся около 20 тысяч жителей столицы. На первых этажах новостроек предполагается открыть магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры, что гарантирует высокое качество проживания и уровень доступности товаров и услуг.
В рамках комплексного развития территорий в Москве на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий вырастут многофункциональные городские кварталы, оснащенные современными дорогами, комфортным жильем и всей необходимой инфраструктурой. На данный момент в Москве на различных этапах реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов осуществляется под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.