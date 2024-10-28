Завершено строительство первого детского сада на территории «Нового Ростова»

Детский сад стал первой ласточкой в создании образовательного кластера на территории «Нового Ростова». Весной этого года застройщик приступил к возведению большой школы со спортивным комплексом и бассейном на 1100 учеников. Всего в проекте — 11 детских садов, 6 школ, спортивные комплексы, учреждения культуры, здравоохранения и доп. образования. Также на территории будущего общественно-делового центра города появятся правительственный квартал, большой парк, концертные и выставочные залы.