Завершено строительство первого детского сада на территории «Нового Ростова»

Posted 28 октября, 13:32
Published 28 октября, 13:32
Modified 28 октября, 13:34
Updated 28 октября, 13:34
Новый, современный детсад рассчитан на 200 детей, в том числе ясельного возраста. Дошкольное учреждение для самых юных ростовчан порадует малышей светлыми и просторными группами. Здесь оборудуют залы для кружковых занятий, физкультуры и музыки.
Застройщик продумал все до мелочей. Включая комфорт для детей с ограниченными возможностями. Так что в первом детском саду «Нового Ростова» полностью обеспечена безбарьерная среда. А безопасность на прогулках — закрытой территорией.
Как отметил директор «ООО „СЗ-1 „ЮСИ-ДОН“ Игорь Папко, возведение социальной инфраструктуры проходит одновременно со строительством комфортного жилья. Это делается в рамках соглашения с правительством Ростовской области о реализации комплексного развития территории „Новый Ростов“.
— Проект первого детского сада создала и реализовала команда профессионалов ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Иванова Юрия Ивановича. Детский сад, построенный по самым современным технологиям, получился комфортным и уютным. Мы уверены, что здесь занятия для дошколят превратятся в увлекательный процесс, дети будут получать всестороннее развитие, — добавил Игорь Папко.
Детский сад стал первой ласточкой в создании образовательного кластера на территории «Нового Ростова». Весной этого года застройщик приступил к возведению большой школы со спортивным комплексом и бассейном на 1100 учеников. Всего в проекте — 11 детских садов, 6 школ, спортивные комплексы, учреждения культуры, здравоохранения и доп. образования. Также на территории будущего общественно-делового центра города появятся правительственный квартал, большой парк, концертные и выставочные залы.